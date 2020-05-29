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TCDD, seyahat yasağı uygulamasında yanlış yapıyor!

TCDD Genel Müdürlüğü, ikameti dışında çalışan memurlar için seyahat izin belgesi talep ederken yanlış uygulama yapmaktadır.
 29 Mayıs 2020 00:02
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TCDD, seyahat yasağı uygulamasında yanlış yapıyor!

Ben Konya'da ikamet eden Ankara'da memurluk yapan biriyim. 04.04.2020 İçişleri bakanlığı Genelgesinde belirtmesine rağmen TCDD ısrarla seyahat izin belgesi istiyor. Valilik her gün için veremeyiz diyor. Lütfen sesimizi duyurun.

Seyahat yasağı uygulaması ilk olarak İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş ve çıkışları kapsamak ve 15 gün süreyle uygulanmak üzere 3 Nisan 2020 tarihi saat 24'ten itibaren başlatılmıştır. Genelgede seyahat yasağının istisnaları detaylı bir şekilde belirtilmiştir. 15 günlük sürenin dolmasını müteakip 19 Nisandan itibaren aynı süre ve kapsam ile yeniden uzatılmış, akabinde 3 Mayısta 1 günlük uzatma gelmiş, 4 Mayıstan itibaren de 7 il kapsam dışına çıkarılarak kısıtlama 23 büyükşehir ve Zonguldak ilini kapsamak üzere yeniden uzatılmıştır.

4 Mayısta seyahat kısıtlaması kaldırılan 7 il; Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illeridir. 15 günlük seyahat yasağı devam ederken 12 Mayısta aralarında Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzonun bulunduğu 9 il kapsamdan çıkarılarak yasak kapsamındaki il sayısı 15'e düştü. 19 Mayısta Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illeri için geçerli olacak şekilde yasağın süresi 15 gün daha uzatıldı. Söz konusu 15 il için seyahat kısıtlaması yeni bir uzatma olmaz ise 3 Haziranda doluyor.

Seyahat yasağı ile ilgili en kapsamlı düzenleme olan 3 Nisan 2020 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesinde yasaklamadan muaf tutulacaklar tek tek açıklanmış, sonraki süre uzatımlarında bu muafiyetler aynen korunmuştur. Genelgenin A/3 maddesinde şöyle denilmektedir:

"d-) Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.
e-) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir."

Sitemize yayımlanan Görev yaptığı il dışında ikamet eden kamu görevlileri ne yapacak? başlıklı haberimizde ikamet yeri ve görev yeri seyahat yasağı kapsamındaki farklı illerde olan kamu görevlilerinin durumuna ilişkin olarak Genelgedeki istisnalar doğrultusunda açıklamalarımıza yer vermiş ve görev yaptıkları il dışında ikamet eden kamu görevlilerinin resmi kurum kimliklerini ibraz ettikleri takdirde seyahat yasağına tabi olmaksızın işyerlerine ve ikamet yerlerine gitmekte sıkıntı yaşamayacağını belirtmiştik.

Seyahat yasağının dayanağı olan Genelge'de çalışma hayatında ve kamu hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması için kısıtlamaya tabi olmaksızın seyahat edebilecekler açıkça belirlenmiş olmasına ve işyeri ile ikamet yerleri farklı illerde olan çalışanlar ile kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar yasaklamadan muaf tutulmasına rağmen TCDD'nin her gün için yeni seyahat izni belgesi istemesinin dayanaksız olduğunu, gereksiz bürokrasi ürettiğini değerlendirmekteyiz.

Memurlar.Net - Özel

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