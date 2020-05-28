Kastamonu'da 30 yerleşim yerinden 29'unda karantina sona erdi
|28 Mayıs 2020 18:06
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Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 yerleşim yerinden 29'unda karantina uygulamasının sona erdiğini bildirdi.
Karadeniz, yazılı açıklamasında, Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının Kastamonu için çok faydalı olduğunu belirtti.
Kastamonu genelinde vaka sayısının çok fazla olmadığına işaret eden Karadeniz, "Kastamonu'da şu ana kadar 30 yerleşim yerinde karantina uygulandı. Bunlardan 29'unda uygulama sona erdi. Sadece merkeze bağlı Yolkonak köyünün Kımız bağlısında karantina sürüyor." ifadelerini kullandı.
İl dışından kente gelenlerin 15 gün karantinaya alındığını vurgulayan Karadeniz, şunları kaydetti:
"Büyük şehirlerden virüsün gelmemesi ve geldiğinde yayılmaması için ikametleri il sınırı dışında olanların kayıtları jandarma ve emniyet birimlerimiz tarafından alınarak Sağlık Müdürlüğüne iletildi. Bu bilgiler çerçevesinde de bu kişiler 15 gün süreyle bulundukları ikamette karantinaya alındı ve sağlık birimleri tarafından izlendi. Bu şekilde bugüne kadar 50 bin vatandaşımız takip edildi. Aynı şekilde izin alarak gelen kişileri de aynı yöntemle takip ettik. Bu, aldığımız tedbirlerin en önemlisiydi."
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