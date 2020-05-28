1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Valilikten, siyasi parti binasında 'izinsiz arama' iddiasına açıklama

İzmir Valiliği: Bahse konu yer adına ruhsat kaydının olmadığı, İl Dernekler ile yapılan görüşmede ise de herhangi bir parti veya dernek adına kaydın olmadığı bilgisi edinilmiştir
 28 Mayıs 2020 18:34
Yazdır
Valilikten, siyasi parti binasında 'izinsiz arama' iddiasına açıklama

İzmir Valiliği, Gelecek Partisi Torbalı İlçe Başkanlığında izinsiz arama yapıldığı iddiaları üzerine, dışarıda herhangi bir tabela bulunmayan tadilat halindeki binaya, kumar oynandığı ihbarı üzerine giden polislerin ihbarın asılsız olduğunun belirlenmesi üzerine işlem yapmadan ayrıldıklarını, ayrıca söz konusu adresin bir parti adına kayıtlı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 22 Mayıs'ta öğle saatlerinde, orta yaşlarda bir kişinin, Ertuğrul Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde rutin devriye faaliyeti icra eden polis ekiplerine, caddedeki bir binada kumar oynatıldığı yönünde ihbarda bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine polis ekiplerinin söz konusu binaya gittiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dışarıdan bakıldığında herhangi bir tabela veya levha bulunmayan, kapısı açık, insanların girip çıktığı, önünde inşaat işinde kullanılan kum bulunan, tadilatta olduğu değerlendirilen bir umuma açık yer olabileceği değerlendirilen bahse konu yer denetlemek amacıyla kontrol edildiğinde, tadilat halinde bulunan boş bir bina olduğu, içeride kumar oynanmadığı, ihbarın asılsız olduğu anlaşılması üzerine görevliler bahse konu yerden herhangi bir işlem yapmaksızın ayrılmıştır. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğünce konu ile alakalı yapılan araştırma neticesinde bahse konu yer adına ruhsat kaydının olmadığı, İl Dernekler ile yapılan görüşmede ise de herhangi bir parti veya dernek adına kaydın olmadığı bilgisi edinilmiştir."

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cem Kavur, sosyal medya hesabından partisinin Torbalı ilçe başkanlığında polis ekiplerinin izinsiz arama yaptığını ileri sürerek suç duyurusunda bulunduklarını bildirmişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tarihi Mısır Çarşısı 1 Haziran'da kapılarını açıyor
28 Mayıs 2020 19:22		 Rize'de testi pozitif çıkan çay üreticisi sayısı 15'e yükseldi
28 Mayıs 2020 18:13
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
28 Mayıs 2020 17:14		 Cuma namazı kılınacak camilerin açıklandığı iller
28 Mayıs 2020 16:33
TBMM'ye Haziran'da ziyaretçi alınmayacak
28 Mayıs 2020 15:53		 Bakan Akar, terhislerin başlayacağı tarihi açıkladı
28 Mayıs 2020 15:47
Polis, 'Cumhurbaşkanlığında çalışıyorum' yalanını yutmadı
28 Mayıs 2020 15:26		 Bu ilde hasta ve taziye ziyaretleri yasaklandı
28 Mayıs 2020 14:59
Türkiye '5 stratejik konuda' çalışma başlattı
28 Mayıs 2020 14:52		 Vali uyardı... Kurallara uyulmadığı için vakalar artıyor
28 Mayıs 2020 13:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:42 - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor- Canlı19:37 - Ankara Müftüsü: Farz camide kılınacak, sünnet ve tespihat evde olacak19:33 - Yeni Malatyaspor'un 5 futbolcusunda koronavirüs çıktı19:29 - Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda yangın19:25 - Zabıtanın anne sütü götürdüğü Ali Eymen bebek taburcu oldu19:22 - Tarihi Mısır Çarşısı 1 Haziran'da kapılarını açıyor19:18 - Prof. Dr. Bakış: Meteor parçaları büyükse bomba etkisi yapar19:03 - Tuz Gölü pembe renge büründü18:58 - Meteorolojiden Ankara ve 3 ile sağanak uyarısı18:52 - Otomobile silahlı saldırıyı kulüp başkanı ve oğlu yapmış
18:45 - Şoför 15, ölen kardeşi 4 yaşında18:36 - Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı18:34 - Valilikten, siyasi parti binasında 'izinsiz arama' iddiasına açıklama18:32 - Borsa, 6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi18:26 - Düşen göktaşı parçalarının değeri ne kadar?18:21 - Kahvehanelerde virüs önlemleri: Yancılık bitiyor18:13 - Rize'de testi pozitif çıkan çay üreticisi sayısı 15'e yükseldi18:06 - Kastamonu'da 30 yerleşim yerinden 29'unda karantina sona erdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı uygulamasının kaldırılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den idari izin ve ek ders ücreti açıklaması
Bugünkü kabine toplantısında idari izinler de ele alınacak
Acun Ilıcalı'ya Kürtçe sorusu kızdırdı... Bunu yapan vatan haini
Yeni kredi destek paketinin detayları belli oldu
'Kısa süre içinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili düzenleme yapılacak'
Jandarmaya yeni branş geldi
MEB'den YKS için çevrimiçi deneme sınavı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor- Canlı
Üç büyükşehirde Cuma namazı için açık olacak camiler belli oldu
Türbede telefonunu düşürdü: Devamı korkunç
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
son pişmanlık fayda vermez 1
kim korkar sosyal fobiden 1
şans vermek 1
ezgi mola 1
mehmet aurelio 3
Özgün 1
kabak 4
gıcık insan tipi 2
yurt 3
burç yorumu 3
SON İLANLAR
Türk Eximbank Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı Alacak
Horasan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Cumhuriyet Üniversitesi 200 İşçi Alacak
DSİ 8. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ordu Korgan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Geçici 1 İşçi Alacak
Iğdır Melekli Belediyesi 16 İşçi Alacak
Düzce Gölkar Sosyal Hizmetler 25 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam