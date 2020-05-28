Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Şoför 15, ölen kardeşi 4 yaşında
Denizli'nin Çal ilçesinde Ramazan K.'nin (15) kardeşleriyle birlikte tarlaya giderken kullandığı traktör devrildi. Kazada, Ali Mert K. (4) yaşamını yitirirken, ağabeyi Muharrem K. (8) ağır yaralandı, sürücü Ramazan K. ise yara almadan kurtuldu.
|28 Mayıs 2020 18:45
|Yazdır
Kaza, saat 10.00 sıralarında Bayıralan Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. Ramazan K. tarlaya gitmek için kardeşleri Muharrem K.(8) ve Ali Mert K.'yi de yanına alarak yola çıktı.
Tarlaya giden toprak yolda kontrolden çıkan traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Ali Mert K.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Muharrem K., ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Ramazan K. ise kazayı yara almadan atlattı. Savcının incelemesinin ardından Ali Mert K.'nin cenazesi, Çal Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda yangın
28 Mayıs 2020 19:29
|Otomobile silahlı saldırıyı kulüp başkanı ve oğlu yapmış
28 Mayıs 2020 18:52
|Okul inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti: 2 gözaltı
28 Mayıs 2020 16:27
|Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
28 Mayıs 2020 15:45
|Babasıyla tartışması sonucu tabancayla vurulan kişi öldü
28 Mayıs 2020 12:52
|Adli Tıp binasının inşaatında vinçten düşen iki işçiden biri öldü
28 Mayıs 2020 12:18
|Tırda gizlenip, sınırı kaçak geçmek isterken yakalandı
28 Mayıs 2020 12:17
|Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
28 Mayıs 2020 11:43
|Aksaray'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
28 Mayıs 2020 10:03
|Aksaray'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
28 Mayıs 2020 09:45