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Tuz Gölü pembe renge büründü

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, suyun içerisinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.
 28 Mayıs 2020 19:03
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Tuz Gölü pembe renge büründü

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, suyun içerisinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.

Ankara, Konya ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Göl, algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.

Algler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini korurken, bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor. Sıcaklık azalınca veya yağmurlu dönem başlayınca göl tekrar eski haline kavuşuyor.
İhlas Haber Ajansı
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