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Tarihi Mısır Çarşısı 1 Haziran'da kapılarını açıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamından Mart ayında geçici süreliğine kapatılan tarihi Mısır Çarşısı, 1 Haziran itibarıyla yeniden açılacak. Açılış için çarşı içerisinde ise Fatih Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yaptı.
 28 Mayıs 2020 19:22
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Tarihi Mısır Çarşısı 1 Haziran'da kapılarını açıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamından Mart ayında geçici süreliğine kapatılan tarihi Mısır Çarşısı, 1 Haziran itibarıyla yeniden açılacak. Açılış için çarşı içerisinde ise Fatih Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yaptı.

Ekiplerce çarşı içerisinde yerler köpüklü sularla yıkandı, dükkan kepenkleri dezenfekte edildi. Çarşı girişine ve pek çok noktaya el dezenfektanları konuldu. Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar çarşının açılmasından memnun olduğunu dile getirdiler. Eminönü'nde seyyar satıcılık yapan Erdoğan Avcı, "Çarşının açılmasını dört gözle bekliyoruz. İnşallah eski günlere kavuşacağız. Burası kapalıyken hiçbir şey olmuyor. Eminönü'nü ayakta tutan Mısır Çarşısı" dedi.

Vatandaşlardan Ali Tosun ise, "Böyle tarihi bir çarşının açılması güzel bir şey. Temizliğini de yapıyorlar. İnşallah daha güzel olacak" diye konuştu.

DHA
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