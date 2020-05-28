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Zabıtanın anne sütü götürdüğü Ali Eymen bebek taburcu oldu

Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde Bağcılar Belediyesi zabıta ekiplerinin anne sütünü ulaştırdığı yoğun bakımdaki 50 günlük Ali Eymen bebek sağlığına kavuştu. Zabıta ekipleri bebeğin taburcu edildiği gün de aileyi yalnız bırakmadı. Bebeği ilk kez kucağına almanın mutluluğunu yaşayan baba Ziya Sütçü, "Çok mutluyum. Bu zor zamanda ilk günden beri yanımızda olan Bağcılar Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağız" dedi.
 28 Mayıs 2020 19:25
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Zabıtanın anne sütü götürdüğü Ali Eymen bebek taburcu oldu

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan Ziya Sütçü ile Şerife Sütçü'nün 50 gün önce bir erkek çocuğu dünyaya gelmişti. Ali Eymen ismi verilen bebek erken doğumdan kaynaklanan rahatsızlık nedeniyle Esenyurt'ta özel bir hastanede yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

Yenidoğan bakım ünitesinde tedavi gören bebek için baba Ziya Sütçü, anne sütünü Bağcılar'daki evinden hastaneye götürüyordu. Normal günlerde eşinden aldığı sütü çocuğuna götüren baba Ziya Sütçü, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayınca çareyi Bağcılar Belediyesi'ni aramakta bulmuştu. Kısıtlama günlerinde zorda kalan Sütçü ailesinin imdadına Bağcılar Belediyesi yetişmişti.

ÇOCUĞUNA İLK KEZ SARILDI

Yardım isteği üzerine ailenin imdadına Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yetişti. Görevliler, 15 Temmuz Mahallesi'nde evden aldıkları anne sütünü babayla birlikte Esenyurt'taki özel hastaneye götürdü. O günden sonra minik bebeğin ihtiyacı olan sütü zabıta ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. Yaklaşık iki aydır kuvözde solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Ali Eymen, sağlığına kavuştu. Minik bebeğin taburcu olduğu gün zabıta, aileyi yalnız bırakmadı. Çocuğuna ilk kez sarılmanın heyecanını yaşayan Ziya-Şerife Sütçü'nün mutluluğu görülmeye değerdi.

"BU İYİLİĞİNİZİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ"

Kısıtlama günlerinde çocuğuna anne sütünü zabıta ekiplerinin ulaştırmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Ziya Sütçü, "Eşim 4 Nisan'da doğum yaptı bebeğimiz prematüre olup yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvözde yatmaktaydı. Şimdi iyileşti ve taburcu oldu. Çok mutluyum. Bu zor zamanda ilk günden beri yanımızda olan Bağcılar Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağız" dedi.

Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da her zaman her şartta ilçe sakinlerinin yanında olduklarını belirtti.
DHA
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