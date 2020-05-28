Yeni Malatyaspor'un 5 futbolcusunda koronavirüs çıktı
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
|28 Mayıs 2020 19:33
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