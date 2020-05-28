20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını 18 yaşa indirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubu çarşamba ve cuma günleri 14 ve 20 arasında çıkmaya tabi olmayacak.
|28 Mayıs 2020 20:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'ndeki video konferans yöntemiyle son kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, '20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubu çarşamba ve cuma günleri 14 ve 20 arasında çıkmaya tabi olmayacak.' dedi.
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