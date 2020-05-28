1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Restoran, kafe ve kütüphaneler bu tarihte hizmete açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran itibariyle Restoran, kafe, pastahane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 20'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışındadır.
 28 Mayıs 2020 20:14
Yazdır
Restoran, kafe ve kütüphaneler bu tarihte hizmete açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'ndeki video konferans yöntemiyle son kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '1 Haziran itibariyle Restoran, kafe, pastahane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 20'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışındadır.' dedi.

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.

Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor.

Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.

Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sınav merkezi değişikliği 29 Mayıs'a kadar yapılabilecek
28 Mayıs 2020 20:39		 Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek
28 Mayıs 2020 20:35
65 yaş ve üstü vatandaşlar artık bu saatlerde dışarı çıkabilecek
28 Mayıs 2020 20:06		 Tarihi Mısır Çarşısı 1 Haziran'da kapılarını açıyor
28 Mayıs 2020 19:22
Valilikten, siyasi parti binasında 'izinsiz arama' iddiasına açıklama
28 Mayıs 2020 18:34		 Rize'de testi pozitif çıkan çay üreticisi sayısı 15'e yükseldi
28 Mayıs 2020 18:13
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
28 Mayıs 2020 17:14		 Cuma namazı kılınacak camilerin açıklandığı iller
28 Mayıs 2020 16:33
TBMM'ye Haziran'da ziyaretçi alınmayacak
28 Mayıs 2020 15:53		 Bakan Akar, terhislerin başlayacağı tarihi açıkladı
28 Mayıs 2020 15:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:11 - Kene tarafından ısırılan çocuk hayatını kaybetti21:07 - Konya'da sağlık çalışanını darbeden zanlı tutuklandı20:45 - Kolonyadaki alkol oranına dikkat!20:39 - Sınav merkezi değişikliği 29 Mayıs'a kadar yapılabilecek20:35 - Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek20:27 - Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı20:14 - Restoran, kafe ve kütüphaneler bu tarihte hizmete açılacak20:06 - 65 yaş ve üstü vatandaşlar artık bu saatlerde dışarı çıkabilecek20:05 - 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını 18 yaşa indirildi20:00 - Erdoğan: Seyahat yasağı sınırlaması ve idari izinler 1 Haziran'da kalkıyor
19:59 - Bu ilde 13 gün sonra pozitif vaka ortaya çıktı19:42 - Ayasofya'da Fetih suresi okunacak ve dualar edilecek19:37 - Ankara Müftüsü: Farz camide kılınacak, sünnet evde olacak19:33 - Yeni Malatyaspor'un 5 futbolcusunda koronavirüs çıktı19:29 - Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda yangın19:25 - Zabıtanın anne sütü götürdüğü Ali Eymen bebek taburcu oldu19:22 - Tarihi Mısır Çarşısı 1 Haziran'da kapılarını açıyor19:18 - Prof. Dr. Bakış: Meteor parçaları büyükse bomba etkisi yapar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı uygulamasının kaldırılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den idari izin ve ek ders ücreti açıklaması
Acun Ilıcalı'ya Kürtçe sorusu kızdırdı... Bunu yapan vatan haini
Bugünkü kabine toplantısında idari izinler de ele alınacak
Erdoğan: Seyahat yasağı sınırlaması ve idari izinler 1 Haziran'da kalkıyor
MEB'den YKS için çevrimiçi deneme sınavı
Yeni kredi destek paketinin detayları belli oldu
Ayasofya'da Fetih suresi okunacak ve dualar edilecek
Jandarmaya yeni branş geldi
'Kısa süre içinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili düzenleme yapılacak'
Üç büyükşehirde Cuma namazı için açık olacak camiler belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gökhan keser 1
oğlak burcu 1
Özgün 1
evcimen erkek 2
tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış 4
idal 1
Aşı bulunana kadar devam edecek 2
gıcık insan tipi 2
bayern münih 2
mehmet aurelio 3
SON İLANLAR
Türk Eximbank Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı Alacak
Horasan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Cumhuriyet Üniversitesi 200 İşçi Alacak
DSİ 8. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ordu Korgan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Geçici 1 İşçi Alacak
Iğdır Melekli Belediyesi 16 İşçi Alacak
Düzce Gölkar Sosyal Hizmetler 25 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam