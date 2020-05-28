Restoran, kafe ve kütüphaneler bu tarihte hizmete açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran itibariyle Restoran, kafe, pastahane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 20'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışındadır.
|28 Mayıs 2020 20:14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'ndeki video konferans yöntemiyle son kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, '1 Haziran itibariyle Restoran, kafe, pastahane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 20'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışındadır.' dedi.
Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.
Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor.
Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.
Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.
Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.
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