Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan değinmemiş olmakla birlikte hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlamasının devam edeceği belirtiliyor.
|28 Mayıs 2020 20:35
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen dokuncu kez video konferans yönetimiyle yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sayıda konu başlığı hakkında açıklama yaptı ama hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması bu hafta da devam edecek.
Detayları İçişleri Bakanlığı açıklayacak
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