İşte korona günlerinde satışı artan ve azalan ürünler

Her yıl ramazan döneminde yapılan alışveriş sepetinde ön sıralarda olan tahin, pekmez, helva gibi ürünler bu kez sepete girmedi. 24 Nisan - 23 Mayıs tarihleri arasında temel gıda alışverişlerinde de düşüş yaşandı.

STOK ALIŞVERİŞ İLE TEMEL GIDA İHTİYACI KARŞILANDI

Trendbox verilerine göre, koronavirüs önlemleri çerçevesinde evlerde kalmaya başladığımız mart ayı boyunca bakkal ve marketlerden yapılan stok alışveriş ile tüketiciler temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

RAMAZAN AYINDA BAKKAL VE MARKETLERDE ÖNCELİK ATIŞTIRMALIKLAR VE GAZI İÇECEKLER OLDU

Ramazan ayı boyunca da bakkal ve marketlerden yapılan alışverişin önceliği atıştırmalıklar oldu. 24 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında en çok gazlı içecekler satın alındı.

Perakende sektörünün ölçümlenemeyen en büyük alanı olan bakkal, büfe ve küçük marketlerden oluşan geleneksel perakende kanallarının alışveriş datasını gerçek zamanlı olarak kaydederek trendleri analiz eden Trendbox, İstanbul'da 1000'den fazla noktadan aldığı verilerle, koronavirüs salgını ile mücadele için evde geçirdiğimiz günlerin Ramazan alışverişlerine etkisini analiz etti. Trendbox'ın analizinde Ramazan ayı boyunca (24 Nisan - 23 Mayıs tarihleri arasında) bakkal ve marketlerden yapılan temel gıda alışverişlerinde azalma görülürken tüketiciler daha çok gazlı içecek ve atıştırmalık satın aldı.

ALIŞVERİŞİ DÖRT SAAT ÖNE ÇEKTİK

Trendbox'un elde ettiği verilere göre, sokağa çıkma yasaklarının da devam ettiği Ramazan ayında alışveriş saatlerinde ise değişiklik yaşandı. Ramazan ayı öncesinde saat 20.00 - 22.00 arasında alışveriş en yoğunken, 24 Nisan itibariyle alışverişler iftardan önce 16.00-18.00 saatleri arasında tamamlandı. 24 Nisan - 23 Mayıs tarihlerinde alışveriş torbasına en çok giren ürünler gazlı içecekler, yoğurt, zeytin ve sucuk olurken salgın döneminde en çok alınan makarna, un ve maya gibi ürünler ramazan ayı boyunca bir önceki aya göre daha az satın alındı.

ANADOLU YAKASI AVRUPA'YA GÖRE BAKKALI DAHA ÇOK SEVİYOR

Bayram öncesi haftada (16-23 Mayıs) ise bakkal ve marketlerden yapılan alışverişlerde çikolata ve şeker torbaya girmedi. En çok satın alınan ürünler sırasıyla gazlı içecekler, dondurma, bisküvi ve maden suyu olurken; satın alımında düşüş yaşanan ürünler ise zeytin, ay çekirdeği ve gofret oldu. Bayram için yapılan alışverişlerde Anadolu Yakası'nın, Avrupa Yakası'na göre market ve bakkallardan yüzde 25 daha fazla alışveriş yaptığı saptandı.