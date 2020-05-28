1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte korona günlerinde satışı artan ve azalan ürünler

Ramazan ayı boyunca (24 Nisan-23 Mayıs) bakkal ve marketlerden yapılan alışverişte düşüş yaşandı. Yapılan araştırmada, satışı artan ve azalan ürünler, alışveriş saati gibi ayrıntılar da yer aldı.
 28 Mayıs 2020 21:24
Yazdır
İşte korona günlerinde satışı artan ve azalan ürünler

Her yıl ramazan döneminde yapılan alışveriş sepetinde ön sıralarda olan tahin, pekmez, helva gibi ürünler bu kez sepete girmedi. 24 Nisan - 23 Mayıs tarihleri arasında temel gıda alışverişlerinde de düşüş yaşandı.

STOK ALIŞVERİŞ İLE TEMEL GIDA İHTİYACI KARŞILANDI

Trendbox verilerine göre, koronavirüs önlemleri çerçevesinde evlerde kalmaya başladığımız mart ayı boyunca bakkal ve marketlerden yapılan stok alışveriş ile tüketiciler temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

RAMAZAN AYINDA BAKKAL VE MARKETLERDE ÖNCELİK ATIŞTIRMALIKLAR VE GAZI İÇECEKLER OLDU

Ramazan ayı boyunca da bakkal ve marketlerden yapılan alışverişin önceliği atıştırmalıklar oldu. 24 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında en çok gazlı içecekler satın alındı.

Perakende sektörünün ölçümlenemeyen en büyük alanı olan bakkal, büfe ve küçük marketlerden oluşan geleneksel perakende kanallarının alışveriş datasını gerçek zamanlı olarak kaydederek trendleri analiz eden Trendbox, İstanbul'da 1000'den fazla noktadan aldığı verilerle, koronavirüs salgını ile mücadele için evde geçirdiğimiz günlerin Ramazan alışverişlerine etkisini analiz etti. Trendbox'ın analizinde Ramazan ayı boyunca (24 Nisan - 23 Mayıs tarihleri arasında) bakkal ve marketlerden yapılan temel gıda alışverişlerinde azalma görülürken tüketiciler daha çok gazlı içecek ve atıştırmalık satın aldı.

ALIŞVERİŞİ DÖRT SAAT ÖNE ÇEKTİK

Trendbox'un elde ettiği verilere göre, sokağa çıkma yasaklarının da devam ettiği Ramazan ayında alışveriş saatlerinde ise değişiklik yaşandı. Ramazan ayı öncesinde saat 20.00 - 22.00 arasında alışveriş en yoğunken, 24 Nisan itibariyle alışverişler iftardan önce 16.00-18.00 saatleri arasında tamamlandı. 24 Nisan - 23 Mayıs tarihlerinde alışveriş torbasına en çok giren ürünler gazlı içecekler, yoğurt, zeytin ve sucuk olurken salgın döneminde en çok alınan makarna, un ve maya gibi ürünler ramazan ayı boyunca bir önceki aya göre daha az satın alındı.

ANADOLU YAKASI AVRUPA'YA GÖRE BAKKALI DAHA ÇOK SEVİYOR

Bayram öncesi haftada (16-23 Mayıs) ise bakkal ve marketlerden yapılan alışverişlerde çikolata ve şeker torbaya girmedi. En çok satın alınan ürünler sırasıyla gazlı içecekler, dondurma, bisküvi ve maden suyu olurken; satın alımında düşüş yaşanan ürünler ise zeytin, ay çekirdeği ve gofret oldu. Bayram için yapılan alışverişlerde Anadolu Yakası'nın, Avrupa Yakası'na göre market ve bakkallardan yüzde 25 daha fazla alışveriş yaptığı saptandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye, yatırımlık konutta İspanya ve Yunanistan'ı solladı
28 Mayıs 2020 22:30		 Türksat Model Uydu Yarışması'na rekor başvuru geldi
28 Mayıs 2020 22:25
Yeni kredi destek paketinin detayları belli oldu
28 Mayıs 2020 11:33		 Şehirlerarası otobüsler sefere hazır... Otobüsler dezenfekte edildi
28 Mayıs 2020 11:03
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları nisanda azaldı
28 Mayıs 2020 10:57		 Ekonomiye güven, mayısta yüzde 20 arttı
28 Mayıs 2020 10:14
Ekonomide, en kötünün geride kaldığı fiyatlamaları devam ediyor
28 Mayıs 2020 09:36		 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı sıkı takip
28 Mayıs 2020 09:23
ASELSAN insansız kara araçları için harekete geçti
28 Mayıs 2020 07:21		 Tur tekneleri mavi sulara açılmak için gün sayıyor
27 Mayıs 2020 22:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:47 - Bitlis'te kar sularıyla coşan şelaleler manzaralarıyla büyülüyor22:45 - Safranbolu'nun ağaç tünelli yolu 'yolcularını' bekliyor22:40 - HDP İlçe binasının kapısını ateşe veren kişi PKK'lı çıktı22:34 - Ordu Valisi: Sorumsuz şahıslar yüzünden vaka sayıları artıyor22:30 - Türkiye, yatırımlık konutta İspanya ve Yunanistan'ı solladı22:28 - Altın alım-satımı arasındaki makasın kapanması bekleniyor22:25 - Türksat Model Uydu Yarışması'na rekor başvuru geldi22:06 - Diyarbakır'da testi pozitif çıkan 17 işçi tedavi altına alındı21:59 - 0-18 yaş grubu, bu saatlerde dışarı çıkabilecek21:55 - İçişleri, bu hafta için sokağa çıkma yasağı genelgesini yayımladı
21:54 - Erzurum Şehir Hastanesi çevre düzenlemeleri sürüyor21:50 - Ankara Büyükşehir, yarın tek kullanımlık seccade dağıtacak21:44 - Bakan Gül, Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınadı21:37 - Doğum yapan kadını araçtan indiren taksiciye ev hapsi21:31 - İlahiyatçı yazar Kavurmacı, son yolculuğuna uğurlandı21:24 - İşte korona günlerinde satışı artan ve azalan ürünler21:11 - Kene tarafından ısırılan çocuk hayatını kaybetti21:07 - Konya'da sağlık çalışanını darbeden zanlı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı uygulamasının kaldırılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den idari izin ve ek ders ücreti açıklaması
Erdoğan: Seyahat yasağı sınırlaması ve idari izinler 1 Haziran'da kalkıyor
Acun Ilıcalı'ya Kürtçe sorusu kızdırdı... Bunu yapan vatan haini
Bugünkü kabine toplantısında idari izinler de ele alınacak
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek
MEB'den YKS için çevrimiçi deneme sınavı
Yeni kredi destek paketinin detayları belli oldu
Jandarmaya yeni branş geldi
Ayasofya'da Fetih suresi okunacak ve dualar edilecek
'Kısa süre içinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili düzenleme yapılacak'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seyahat yasağı 2
aracı 1
Özgün 1
idal 1
yerini doldurmak 1
bayern münih 2
zor zamanlar 2
27.05.2020 gelir vergisinin yükseltilmesi 5
son pişmanlık fayda vermez 1
menemen 2
SON İLANLAR
Türk Eximbank Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı Alacak
Horasan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Cumhuriyet Üniversitesi 200 İşçi Alacak
DSİ 8. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ordu Korgan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Geçici 1 İşçi Alacak
Iğdır Melekli Belediyesi 16 İşçi Alacak
Düzce Gölkar Sosyal Hizmetler 25 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam