1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlahiyatçı yazar Kavurmacı, son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki evinin yakınlarında denizde ölü bulunan ilahiyatçı yazar, Türk musikisi sanatçısı Mürşit Kavurmacı'nın (53) cenazesi, merkez Osmangazi ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazının kalabalık olduğu ve sosyal mesafeye uyulduğu görüldü.
 28 Mayıs 2020 21:31
Yazdır
İlahiyatçı yazar Kavurmacı, son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki evinin yakınlarında denizde ölü bulunan ilahiyatçı yazar, Türk musikisi sanatçısı Mürşit Kavurmacı'nın (53) cenazesi, merkez Osmangazi ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazının kalabalık olduğu ve sosyal mesafeye uyulduğu görüldü.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Mudanya'ya bağlı Güzelyalı Mahallesi'nden, Kurşunlu Mahallesi yönüne gidişteki Çamlıbel mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, evinden yürüyüş yapmak için çıkan Mürşit Kavurmacı'yı, uzun süre geri dönmeyince ailesi merak ederek aramaya başladı. Yapılan aramada Kavurmacı'nın cansız bedeni evinin 20 metre ilerisindeki kayalıkların dibinde suyun içerisinde hareketsiz halde bulundu. Bir yakını tarafından sudan çıkarılan Mürşit Kavurmacı'nın olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiğini belirlendi. Kavurmacı'nın başında ve karnında yaralanmaların meydana geldiği, yürüdüğü sırada dengesini kaybedip suya düşmüş olabileceği öne sürüldü.

Mürşit Kavurmacı'nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak cenaze namazı için merkez Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Parkı'na getirildi. Kavurmacı'nın naaşını eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Mustafa Esgin, ailesi ve yakınlarının da katıldığı kalabalık karşıladı. Sosyal mesafeye dikkat edilen törende Kavurmacı'nın babası ünlü Mevlithan Mustafa Kavurmacı ile Şırnak Uludere'de vatani görevini yapan oğlu Alperen Kavurmacı ayakta durmakta zorlandı. Mürşit Kavurmacı'nın cenazesi Pınarbaşı Parkı'nda kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda annesinin yanında toprağa verildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'da testi pozitif çıkan 17 işçi tedavi altına alındı
28 Mayıs 2020 22:06		 Kene tarafından ısırılan çocuk hayatını kaybetti
28 Mayıs 2020 21:11
Ankara Müftüsü: Farz camide kılınacak, sünnet evde olacak
28 Mayıs 2020 19:37		 Yeni Malatyaspor'un 5 futbolcusunda koronavirüs çıktı
28 Mayıs 2020 19:33
Zabıtanın anne sütü götürdüğü Ali Eymen bebek taburcu oldu
28 Mayıs 2020 19:25		 Prof. Dr. Bakış: Meteor parçaları büyükse bomba etkisi yapar
28 Mayıs 2020 19:18
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yarın hizmete açılacak
28 Mayıs 2020 14:27		 Meteoroloji 6 bölgeyi uyardı: Sağanak bekleniyor
28 Mayıs 2020 13:54
Meteorolojiden 2 bölgeye fırtına uyarısı
28 Mayıs 2020 13:36		 Camiler yeniden ibadete açılıyor, şükür kurbanı kesilecek
28 Mayıs 2020 13:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:47 - Bitlis'te kar sularıyla coşan şelaleler manzaralarıyla büyülüyor22:45 - Safranbolu'nun ağaç tünelli yolu 'yolcularını' bekliyor22:40 - HDP İlçe binasının kapısını ateşe veren kişi PKK'lı çıktı22:34 - Ordu Valisi: Sorumsuz şahıslar yüzünden vaka sayıları artıyor22:30 - Türkiye, yatırımlık konutta İspanya ve Yunanistan'ı solladı22:28 - Altın alım-satımı arasındaki makasın kapanması bekleniyor22:25 - Türksat Model Uydu Yarışması'na rekor başvuru geldi22:06 - Diyarbakır'da testi pozitif çıkan 17 işçi tedavi altına alındı21:59 - 0-18 yaş grubu, bu saatlerde dışarı çıkabilecek21:55 - İçişleri, bu hafta için sokağa çıkma yasağı genelgesini yayımladı
21:54 - Erzurum Şehir Hastanesi çevre düzenlemeleri sürüyor21:50 - Ankara Büyükşehir, yarın tek kullanımlık seccade dağıtacak21:44 - Bakan Gül, Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınadı21:37 - Doğum yapan kadını araçtan indiren taksiciye ev hapsi21:31 - İlahiyatçı yazar Kavurmacı, son yolculuğuna uğurlandı21:24 - İşte korona günlerinde satışı artan ve azalan ürünler21:11 - Kene tarafından ısırılan çocuk hayatını kaybetti21:07 - Konya'da sağlık çalışanını darbeden zanlı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı uygulamasının kaldırılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den idari izin ve ek ders ücreti açıklaması
Erdoğan: Seyahat yasağı sınırlaması ve idari izinler 1 Haziran'da kalkıyor
Acun Ilıcalı'ya Kürtçe sorusu kızdırdı... Bunu yapan vatan haini
Bugünkü kabine toplantısında idari izinler de ele alınacak
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek
MEB'den YKS için çevrimiçi deneme sınavı
Yeni kredi destek paketinin detayları belli oldu
Jandarmaya yeni branş geldi
Ayasofya'da Fetih suresi okunacak ve dualar edilecek
'Kısa süre içinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili düzenleme yapılacak'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gözünü dikmek 1
kim korkar sosyal fobiden 1
pazar gezmesi 4
wesley sneijder 1
ramazan bayramı 1
erken seçim iddiası 5
idal 1
aldırma 2
burç yorumu 3
evcimen erkek 2
SON İLANLAR
Türk Eximbank Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı Alacak
Horasan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Cumhuriyet Üniversitesi 200 İşçi Alacak
DSİ 8. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ordu Korgan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Geçici 1 İşçi Alacak
Iğdır Melekli Belediyesi 16 İşçi Alacak
Düzce Gölkar Sosyal Hizmetler 25 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam