Bakan Gül, Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınadı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzguncuk'taki Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınadı.
|28 Mayıs 2020 21:44
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzguncuk'taki Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınadı.
Bakan Gül, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Kuzguncuk'ta Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınıyorum. Başkalarının kutsallarına saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hukuk devletinde bu türlü eylemler asla kabul edilemez."
Kuzguncukta Ermeni Kilisesine yapılan saldırıyı kınıyorum. Başkalarının kutsallarına saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hukuk devletinde bu türlü eylemler asla kabul edilemez.Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) May 28, 2020
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