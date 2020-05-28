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Bakan Gül, Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzguncuk'taki Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınadı.
 28 Mayıs 2020 21:44
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Bakan Gül, Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzguncuk'taki Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

Bakan Gül, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Kuzguncuk'ta Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınıyorum. Başkalarının kutsallarına saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hukuk devletinde bu türlü eylemler asla kabul edilemez."
Anadolu Ajansı
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