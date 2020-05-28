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Erzurum Şehir Hastanesi çevre düzenlemeleri sürüyor

Türkiye'nin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan Erzurum Şehir Hastanesi etrafında alt ve üst yapı ile çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.
 28 Mayıs 2020 21:54
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Erzurum Şehir Hastanesi çevre düzenlemeleri sürüyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca yapımı tamamlanarak kısmen hizmete giren ve yakın zamanda resmi açılışı yapılacak Erzurum Şehir Hastanesinin çevresindeki çalışmalara devam edildiği bildirildi.

400 bin metrekare alana yapıldırılan hastanenin bulunduğu kavşak ve bağlantı yollarında genişletme, bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı aktarılan açıklamada, çevresinde yağmur suyu drenajından içme suyuna, çevre düzenlemesi ve peyzaja varıncaya kadar dört bir koldan faaliyet yürütüldüğü ve bölgeye yepyeni bir çehre kazandırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de bölgenin sağlık üssü konumundaki Erzurum Şehir Hastanesinin çevresinde hizmet seferberliği sürdürdüklerini vurguladı.

Güzide bir yatırımı nitelikli ulaşım ağları başta olmak üzere alt ve üst yapı hizmetleriyle donatma görevinin kendilerinde olduğunu anlatan Sekmen, "Erzurum Şehir Hastanesi çevresindeki çalışmalara geçen yıl start verdik ve işe ilk olarak ulaşım ağlarıyla başladık. Hastanemizin bulunduğu güzergahtaki ulaşım ağlarında genişletme çalışmaları yaptık, kavşak düzenlemeleri gerçekleştirdik. Yine bu güzergaha bağlanan yollarda da çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü hastanemizin faaliyete başlamasıyla en büyük ihtiyacın ulaşım olacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sekmen, geçen sene planlama doğrultusunda verimli bir çalışma sezonu geçirdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Erzurum Şehir Hastanesi için yaptığımız planlamanın ulaşımdan sonraki ikinci etabını alt ve üst yapı ile çevre düzenleme çalışmaları oluşturuyor. Kısa bir sürede bu bölgenin bütün ihtiyaçları tümüyle giderilmiş olunacak. Planlamamızı uzun yıllara matuf olarak yaptığımız için ilerleyen yıllarda da alt ya da üst yapı anlamında herhangi bir ihtiyaç ya da eksiklik hissedilmeyecek. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin dört bir yanına değer katmaya ve şehrimizi modernize etmeye devam ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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