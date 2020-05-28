0-18 yaş grubu, bu saatlerde dışarı çıkabilecek
Erdoğan, '0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.' dedi.
|28 Mayıs 2020 21:59
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'ndeki video konferans yöntemiyle son kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz.
"0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak." dedi.
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