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Diyarbakır'da testi pozitif çıkan 17 işçi tedavi altına alındı

Diyarbakır''da koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan17 işçi hastanede tedavi altına alındı.
 28 Mayıs 2020 22:06
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Diyarbakır'da testi pozitif çıkan 17 işçi tedavi altına alındı

Diyarbakır''da koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan17 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, filiasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan 17 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Testi pozitif çıkan işçiler hastanede tedavi altına aldı, aynı fabrikada çalışan 5 işçi de evlerinde karantinaya alındı.
Anadolu Ajansı
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