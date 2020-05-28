1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye, yatırımlık konutta İspanya ve Yunanistan'ı solladı

Türkiye, dünya genelinde en iyi emlak yatırım pazarlarının yer aldığı çalışmada İspanya, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkeleri geride bıraktı.
 28 Mayıs 2020 22:30
Yazdır
Türkiye, yatırımlık konutta İspanya ve Yunanistan'ı solladı

Türkiye'nin yabancıya sattığı konut adedi, Mütekabiliyet Yasasının çıkmasıyla birlikte 2013'ten itibaren hızla artarken, bu alandan sağlanan gelir de 6 milyar doları geçti.

Yabancılara yapılan konut satışı geçen yıl 45 bin 483 adedi bulurken, konut alan milletlerin çeşitliliği de her geçen yıl arttı.

Bu alanda çıkan yasalar ve yapılan düzenlemeler sayesinde her geçen yıl daha rekabetçi ilerlemesini sürdüren Türkiye, oluşturduğu rekabetçi avantajıyla global araştırmalarda da öne çıkmaya başladı.

ABD merkezli uluslararası gayrimenkul yatırım şirketi Remote Ventures tarafından hazırlanan ve en avantajlı emlak yatırım pazarlarının yer aldığı araştırmaya göre, Türkiye, dünya genelinde belirlenen en iyi 25 emlak pazarı sıralamasında 14. basamakta yer aldı.

"Yabancılar İçin En İyi 25 Emlak Pazarı" başlıklı araştırmaya göre, Türkiye, büyüme hızı, yaşam maliyeti, kazanç vergisi, işlem maliyeti ve turizm sektör büyümesi gibi verileriyle İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkeleri geride bıraktı.

İlk iki sırada Kolombiya ve Karadağ (Montenegro) yer aldığı listede, Türkiye'yi uygun fiyatlı konut, iyi kira getirisi, uygun yaşam şartları ve 250 bin dolara vatandaşlık teşviki öne çıkardı.

"Türkiye, cazip bir pazarda aradığımız tüm temel özelliklere sahip"

Remote Ventures Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Matthew Campbell, AA muhabirine araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, dış pazarları kolayca izlemeye, yükselen mahalleri keşfetmeye, mülkleri detaylarıyla tanımaya ve analiz etmeye, fırsatları yatırıma dönüştürmeye yardım eden bir yatırım şirketi olduklarını söyledi.

Türkiye'nin şu anda uluslararası gayrimenkul yatırımcıları için inanılmaz fırsatlar sunduğunu dile getiren Campbell, "Türkiye, cazip bir pazarda aradığımız tüm temel özelliklere sahip olduğu için öne çıktı." dedi.

Campbell, araştırmanın hangi kriterler esas alınarak yapıldığına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir ekonomik merkez olan Türkiye'de dünya standartlarında şehirler, güzel sahiller, uygun vize ve ikamet fırsatları, zengin kültür ve tarih, dinamik bir demografi, istikrarlı turizm ve benzeri özelliklerin hepsi bulunuyor. Endeksimiz özellikle şu özel ölçülere dayanıyor: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyümesi, nispeten düşük yaşam maliyeti ve oldukça ucuz emlak fiyatları. Hazırladığımız endeksle, Türkiye'nin benzer ülkelere göre fiyatta sağladığı cazibenin hep böyle devam etmeyeceği mesajını yatırımcılara veriyoruz."

"Araştırma, gayrimenkulde Türkiye'nin cazibesini ortaya koyuyor"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, AA muhabirine araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerde bir yabancının bir gayrimenkulü yaklaşık 400 bin avroya aldığını, bu rakamın İstanbul'da ise 120 bin avro seviyesinde olduğunu söyledi.

Türkiye'ye gelen ve alım yapanların daha çok Türkiye'nin doğusundaki ve güneyindeki ülkeler olduğunu dile getiren Özgün, bu konuda yatırımcı çeşitliliği oluştukça ortalama konut satış rakamının yukarı çıkacağını bildirdi.

Özgün, "Araştırma; Türkiye'nin gayrimenkul yatırımı açısından cazibesini, karlılığını ve gelecek vadeden potansiyele sahip olmasını çarpıcı şekilde ortaya koyuyor. 200'den fazla ülke arasından seçilen 25 pazar arasında 14. sırada yer almak sektörümüz açısından son derece önemli." dedi.

Türkiye'den konut alan yabancının yaklaşık 90 gün Türkiye'de kaldığını aktaran Özgün, "Konut alan yabancı evini donatıyor ve burada yiyip içiyor. Ciddi bir ihracat ve tüketim katkısından bahsediyoruz. Bunu iyi benimseyip, bu alanda büyümek sadece sektörümüze değil ekonomimize de önemli katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Özgün, Türkiye'nin en çok turist çeken şehirleri arasında yer alan İstanbul ve Antalya'nın yabancıya konut satışında ilk 2 sırada yer aldığını, özellikle bu kentlerde yabancılar için tüm imkanların sunulduğunu anlattı.

Diğer kentlerin de son yıllarda yabancıya konut satışında atak yaptığını dile getiren Özgün, Türkiye'nin kendileri için avantajını gören yatırımcıların zaman zaman İstanbul ve Antalya dışında da alternatiflere yönelebildiğini sözlerine ekledi.

"Türklerin en çok konut aldığı ülkelerden Karadağ araştırmada ilk ikide"

Karadağ'da gayrimenkul projeleri hayata geçiren Türk şirketi Mirnadom'un Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Şahin, araştırmaya göre listenin üst sıralarında yer alan Karadağ'ın en önemli özelliğinin büyüme hızı ve konut fiyatının düşüklüğü olduğunu söyledi.

Bir konutun ortalama 50 bin avroya alınabildiği Karadağ'ın 3-4 yıl içinde AB'ye tam üye olmasının beklendiğini dile getiren Şahin, geçen yıl turist sayısının en çok artıran ülkeler arasında Karadağ'ın birinci, Türkiye'nin ikinci sırada bulunduğunu anımsattı.

Şahin, "ABD'li şirketin endeksinde ikinci sırada bulunan Karadağ, Türklerin yurt dışında en çok konut aldığı ülkeler arasında bulunuyor. Bu açıdan Türklerin yurt dışında doğru yatırım yapmış olduğunu daha iyi görebiliyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türksat Model Uydu Yarışması'na rekor başvuru geldi
28 Mayıs 2020 22:25		 İşte korona günlerinde satışı artan ve azalan ürünler
28 Mayıs 2020 21:24
Yeni kredi destek paketinin detayları belli oldu
28 Mayıs 2020 11:33		 Şehirlerarası otobüsler sefere hazır... Otobüsler dezenfekte edildi
28 Mayıs 2020 11:03
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları nisanda azaldı
28 Mayıs 2020 10:57		 Ekonomiye güven, mayısta yüzde 20 arttı
28 Mayıs 2020 10:14
Ekonomide, en kötünün geride kaldığı fiyatlamaları devam ediyor
28 Mayıs 2020 09:36		 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı sıkı takip
28 Mayıs 2020 09:23
ASELSAN insansız kara araçları için harekete geçti
28 Mayıs 2020 07:21		 Tur tekneleri mavi sulara açılmak için gün sayıyor
27 Mayıs 2020 22:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:47 - Bitlis'te kar sularıyla coşan şelaleler manzaralarıyla büyülüyor22:45 - Safranbolu'nun ağaç tünelli yolu 'yolcularını' bekliyor22:40 - HDP İlçe binasının kapısını ateşe veren kişi PKK'lı çıktı22:34 - Ordu Valisi: Sorumsuz şahıslar yüzünden vaka sayıları artıyor22:30 - Türkiye, yatırımlık konutta İspanya ve Yunanistan'ı solladı22:28 - Altın alım-satımı arasındaki makasın kapanması bekleniyor22:25 - Türksat Model Uydu Yarışması'na rekor başvuru geldi22:06 - Diyarbakır'da testi pozitif çıkan 17 işçi tedavi altına alındı21:59 - 0-18 yaş grubu, bu saatlerde dışarı çıkabilecek21:55 - İçişleri, bu hafta için sokağa çıkma yasağı genelgesini yayımladı
21:54 - Erzurum Şehir Hastanesi çevre düzenlemeleri sürüyor21:50 - Ankara Büyükşehir, yarın tek kullanımlık seccade dağıtacak21:44 - Bakan Gül, Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınadı21:37 - Doğum yapan kadını araçtan indiren taksiciye ev hapsi21:31 - İlahiyatçı yazar Kavurmacı, son yolculuğuna uğurlandı21:24 - İşte korona günlerinde satışı artan ve azalan ürünler21:11 - Kene tarafından ısırılan çocuk hayatını kaybetti21:07 - Konya'da sağlık çalışanını darbeden zanlı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı uygulamasının kaldırılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den idari izin ve ek ders ücreti açıklaması
Erdoğan: Seyahat yasağı sınırlaması ve idari izinler 1 Haziran'da kalkıyor
Acun Ilıcalı'ya Kürtçe sorusu kızdırdı... Bunu yapan vatan haini
Bugünkü kabine toplantısında idari izinler de ele alınacak
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek
MEB'den YKS için çevrimiçi deneme sınavı
Yeni kredi destek paketinin detayları belli oldu
Jandarmaya yeni branş geldi
Ayasofya'da Fetih suresi okunacak ve dualar edilecek
'Kısa süre içinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili düzenleme yapılacak'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bayern münih 2
kim korkar sosyal fobiden 1
kabak 4
YHT seferlerinin perşembe günü başlaması 2
mehmet aurelio 3
pazar gezmesi 4
ramazan bayramı 1
erken seçim iddiası 5
eski eşle aynı kurumda çalışmak 3
euroleague 2019/2020 sezonunun iptal edilmesi 4
SON İLANLAR
Türk Eximbank Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı Alacak
Horasan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Cumhuriyet Üniversitesi 200 İşçi Alacak
DSİ 8. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ordu Korgan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Geçici 1 İşçi Alacak
Iğdır Melekli Belediyesi 16 İşçi Alacak
Düzce Gölkar Sosyal Hizmetler 25 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam