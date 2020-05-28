Safranbolu'nun ağaç tünelli yolu 'yolcularını' bekliyor
|28 Mayıs 2020 22:45
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Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'daki güneşin zorlukla ulaşmaya çalıştığı ve her yıl bu mevsimde göz kamaştıran yemyeşil ağaç tünelli yolları, yeni tip koronavüris (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.
Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18, 19 ve 20 yüzyılda inşa edilmiş, genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evleriyle dikkati çeken Safranbolu, doğa turizmiyle de adından söz ettiriyor.
Safranbolu ilçesini Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümünde yer alan ağaçlar, yol boyunca adeta bir tünel oluşturuyor.
İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria, Madagaskar'daki Baobap ve Zimbabve'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan yol, içine girerken ürkütücü görünse de ilerledikçe masalımsı bir ortama dönüşüyor.
Yeşilin her tonunun birbirine karıştığı yol, her mevsim ayrı bir renk cümbüşüne bürünüyor.
Safranbolu'nun turizmine önemli katkı sağlayan ve bu ilçenin tarihi değerleri ile Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü görevi üstlenen ağaç tünelli yoldan, en hareketli olduğu şu sıralar Kovid-19 nedeniyle neredeyse kimse geçmiyor.
Adeta iki yanındaki ağaçlarda bulunan kuşların seslerine eşlik eden yol, eski günlerdeki gibi yolcularını bekliyor.
"Burası ilçemizin bir değeri"
Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun tarihinin yanında doğal güzellikleriyle de öne çıktığını, bunlardan en önemlilerinin ilçeyi Bartın'a bağlayan yoldaki ağaçların meydana getirdiği tünellerin olduğunu söyledi.
Ağaç tünelli yolların fotoğraf sanatçılarının, özel günlerini ölümsüzleştirmek isteyenlerin uğrak yeri olduğunu anlatan Ürkmezer, "Bu alan hem yerli hem yabancı birçok turisti çekiyor. Yoldan geçenler mutlaka durup fotoğraf çektiriyorlar. Burası ilçemizin bir değeri." diye konuştu.
Üzerlerine düşenin bu alanları korumak olduğunu anlatan Ürkmezer, "Bu hastalığı yendikten sonra yerli-yabancı turistleri Safranbolu'nun tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra doğal güzelliklerini, ağaç tünelli yollarını görmeye bekliyoruz." dedi.
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