1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Safranbolu'nun ağaç tünelli yolu 'yolcularını' bekliyor

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'daki güneşin zorlukla ulaşmaya çalıştığı ve her yıl bu mevsimde gözleri kamaştıran yemyeşil ağaç tünelli yolları, Kovid-19 nedeniyle yalnız kaldı
 28 Mayıs 2020 22:45
Yazdır
Safranbolu'nun ağaç tünelli yolu 'yolcularını' bekliyor

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'daki güneşin zorlukla ulaşmaya çalıştığı ve her yıl bu mevsimde göz kamaştıran yemyeşil ağaç tünelli yolları, yeni tip koronavüris (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18, 19 ve 20 yüzyılda inşa edilmiş, genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evleriyle dikkati çeken Safranbolu, doğa turizmiyle de adından söz ettiriyor.

Safranbolu ilçesini Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümünde yer alan ağaçlar, yol boyunca adeta bir tünel oluşturuyor.

İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria, Madagaskar'daki Baobap ve Zimbabve'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan yol, içine girerken ürkütücü görünse de ilerledikçe masalımsı bir ortama dönüşüyor.

Yeşilin her tonunun birbirine karıştığı yol, her mevsim ayrı bir renk cümbüşüne bürünüyor.

Safranbolu'nun turizmine önemli katkı sağlayan ve bu ilçenin tarihi değerleri ile Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü görevi üstlenen ağaç tünelli yoldan, en hareketli olduğu şu sıralar Kovid-19 nedeniyle neredeyse kimse geçmiyor.

Adeta iki yanındaki ağaçlarda bulunan kuşların seslerine eşlik eden yol, eski günlerdeki gibi yolcularını bekliyor.

"Burası ilçemizin bir değeri"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun tarihinin yanında doğal güzellikleriyle de öne çıktığını, bunlardan en önemlilerinin ilçeyi Bartın'a bağlayan yoldaki ağaçların meydana getirdiği tünellerin olduğunu söyledi.

Ağaç tünelli yolların fotoğraf sanatçılarının, özel günlerini ölümsüzleştirmek isteyenlerin uğrak yeri olduğunu anlatan Ürkmezer, "Bu alan hem yerli hem yabancı birçok turisti çekiyor. Yoldan geçenler mutlaka durup fotoğraf çektiriyorlar. Burası ilçemizin bir değeri." diye konuştu.

Üzerlerine düşenin bu alanları korumak olduğunu anlatan Ürkmezer, "Bu hastalığı yendikten sonra yerli-yabancı turistleri Safranbolu'nun tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra doğal güzelliklerini, ağaç tünelli yollarını görmeye bekliyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bitlis'te kar sularıyla coşan şelaleler manzaralarıyla büyülüyor
28 Mayıs 2020 22:47		 Bu ilde 13 gün sonra pozitif vaka ortaya çıktı
28 Mayıs 2020 19:59
Tuz Gölü pembe renge büründü
28 Mayıs 2020 19:03		 Meteorolojiden Ankara ve 3 ile sağanak uyarısı
28 Mayıs 2020 18:58
Kastamonu'da 30 yerleşim yerinden 29'unda karantina sona erdi
28 Mayıs 2020 18:06		 Bütün şehir harekete geçti, her yerde göktaşı arıyorlar
28 Mayıs 2020 17:48
Bodrum'da tepki çeken olay: Mızrakla öldürdü
28 Mayıs 2020 16:19		 Bir bayramlaşma vakası daha... 18 kişiye virüs bulaştırdı
28 Mayıs 2020 15:58
'Resmi izinle gelenler davet veriyor, onlarca insan bu davete katılıyor'
28 Mayıs 2020 15:36		 Süper Lig takımlarının gözde kamp merkezinde Cuma namazı kılınacak
28 Mayıs 2020 15:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - 29 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - TCDD, seyahat yasağı uygulamasında yanlış yapıyor!00:00 - Fetih coşkusunun kutlama programı belli oldu23:53 - Ömer Çelik'ten CHP'li Öztrak'a 'sivil darbesi' tepkisi23:50 - Trump: Elimden gelse Twitter'ı da kapatırdım23:40 - İstanbul Tıp Fakültesi'nde antikor testi yapılmaya başlandı23:36 - İçişleri Genelgesi: Çocuklar, velileriyle birlikte yolculuk yapabilecek23:29 - 1 Haziran'dan sonra nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı23:23 - Nüfus müdürlükleri, öğrenciler için cumartesi açık olacak23:04 - Burhan Kuzu yanıtladı: Ak Parti'ye kırgın mı?
22:58 - Umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağı devam edecek22:51 - Klasik otomobil merakı 'tamirci' yaptı22:47 - Bitlis'te kar sularıyla coşan şelaleler manzaralarıyla büyülüyor22:45 - Safranbolu'nun ağaç tünelli yolu 'yolcularını' bekliyor22:40 - HDP İlçe binasının kapısını ateşe veren kişi PKK'lı çıktı22:34 - Ordu Valisi: Sorumsuz şahıslar yüzünden vaka sayıları artıyor22:30 - Türkiye, yatırımlık konutta İspanya ve Yunanistan'ı solladı22:28 - Altın alım-satımı arasındaki makasın kapanması bekleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı uygulamasının kaldırılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
TCDD, seyahat yasağı uygulamasında yanlış yapıyor!
29 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Fetih coşkusunun kutlama programı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kim korkar sosyal fobiden 1
evcimen erkek 2
ramazan bayramı boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olması 2
zor zamanlar 2
corona virüs vaka sayısı 1
dark 2
sakız çiğnemek 3
Bayram günü operatörlerin çekmemesi 1
wesley sneijder 1
yurt 3
SON İLANLAR
Türk Eximbank Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı Alacak
Horasan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Cumhuriyet Üniversitesi 200 İşçi Alacak
DSİ 8. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ordu Korgan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Geçici 1 İşçi Alacak
Iğdır Melekli Belediyesi 16 İşçi Alacak
Düzce Gölkar Sosyal Hizmetler 25 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam