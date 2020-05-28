Bitlis'te kar sularıyla coşan şelaleler manzaralarıyla büyülüyor
|28 Mayıs 2020 22:47
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Bitlis merkez ve ilçelerine bağlı köylerde, yüksek rakımlı dağlar arasından süzülen şelale ve akarsular, suların yükselmesiyle seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturuyor.
Dağlardaki karların erimesi ve yağmur sularıyla coşan şelale ve akarsular, bugünlerde doğanın bütün renkleriyle bütünleşen görüntüsüyle göz kamaştırıyor.
Kentteki doğaseverler ile fotoğraf sanatçıları da şelalelerin bulunduğu bölgede etkinlikler düzenleyerek tanıtılmasına katkı sunuyor.
Fotoğraf sanatçısı İsmail Araboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğanın canlanmasıyla kentteki güzellerin ortaya çıktığını söyledi.
Bitlis'in doğal güzellikleriyle öne çıkan bir kent olduğunu ifade eden Araboğa, "İlkbaharın gelişiyle havalar düzeldi, sular yükseldi. Şelalelerden çok güzel görüntüler çıkıyor. Bizler de bugün buraları fotoğraflamaya geldik. Eşsiz, seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıkıyor. Biz de bunların görüntülerini çekerek tanıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Sınıf öğretmeni Eylem Şengül ise Bitlis'te boş vakitlerinde kentin doğal güzelliklerini fotoğraflayarak arşivlediğini belirtti.
İlkbaharın gelişiyle karların eridiğini ve suların yükseldiğini aktaran Şengül, "Bugün Ahlat harabe şehirde bulunan şelaleyi fotoğraflamaya geldik. Bitlis engebeli ve dağlık bir alanda bulunduğu için çok fazla su kaynağı mevcut. Her yerde şelale var. İnsanlara görsel şölen sunuyor. Biz de bu nimetlerden yararlanmaya çalışıyoruz." dedi.
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