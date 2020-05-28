1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bitlis'te kar sularıyla coşan şelaleler manzaralarıyla büyülüyor

Bitlis merkez ve ilçelerine bağlı köylerde, yüksek rakımlı dağlar arasından süzülen şelale ve akarsular, suların yükselmesiyle seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturuyor.
 28 Mayıs 2020 22:47
Yazdır
Bitlis'te kar sularıyla coşan şelaleler manzaralarıyla büyülüyor

Bitlis merkez ve ilçelerine bağlı köylerde, yüksek rakımlı dağlar arasından süzülen şelale ve akarsular, suların yükselmesiyle seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturuyor.

Dağlardaki karların erimesi ve yağmur sularıyla coşan şelale ve akarsular, bugünlerde doğanın bütün renkleriyle bütünleşen görüntüsüyle göz kamaştırıyor.

Kentteki doğaseverler ile fotoğraf sanatçıları da şelalelerin bulunduğu bölgede etkinlikler düzenleyerek tanıtılmasına katkı sunuyor.

Fotoğraf sanatçısı İsmail Araboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğanın canlanmasıyla kentteki güzellerin ortaya çıktığını söyledi.

Bitlis'in doğal güzellikleriyle öne çıkan bir kent olduğunu ifade eden Araboğa, "İlkbaharın gelişiyle havalar düzeldi, sular yükseldi. Şelalelerden çok güzel görüntüler çıkıyor. Bizler de bugün buraları fotoğraflamaya geldik. Eşsiz, seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıkıyor. Biz de bunların görüntülerini çekerek tanıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Eylem Şengül ise Bitlis'te boş vakitlerinde kentin doğal güzelliklerini fotoğraflayarak arşivlediğini belirtti.

İlkbaharın gelişiyle karların eridiğini ve suların yükseldiğini aktaran Şengül, "Bugün Ahlat harabe şehirde bulunan şelaleyi fotoğraflamaya geldik. Bitlis engebeli ve dağlık bir alanda bulunduğu için çok fazla su kaynağı mevcut. Her yerde şelale var. İnsanlara görsel şölen sunuyor. Biz de bu nimetlerden yararlanmaya çalışıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Safranbolu'nun ağaç tünelli yolu 'yolcularını' bekliyor
28 Mayıs 2020 22:45		 Bu ilde 13 gün sonra pozitif vaka ortaya çıktı
28 Mayıs 2020 19:59
Tuz Gölü pembe renge büründü
28 Mayıs 2020 19:03		 Meteorolojiden Ankara ve 3 ile sağanak uyarısı
28 Mayıs 2020 18:58
Kastamonu'da 30 yerleşim yerinden 29'unda karantina sona erdi
28 Mayıs 2020 18:06		 Bütün şehir harekete geçti, her yerde göktaşı arıyorlar
28 Mayıs 2020 17:48
Bodrum'da tepki çeken olay: Mızrakla öldürdü
28 Mayıs 2020 16:19		 Bir bayramlaşma vakası daha... 18 kişiye virüs bulaştırdı
28 Mayıs 2020 15:58
'Resmi izinle gelenler davet veriyor, onlarca insan bu davete katılıyor'
28 Mayıs 2020 15:36		 Süper Lig takımlarının gözde kamp merkezinde Cuma namazı kılınacak
28 Mayıs 2020 15:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - 29 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - TCDD, seyahat yasağı uygulamasında yanlış yapıyor!00:00 - Fetih coşkusunun kutlama programı belli oldu23:53 - Ömer Çelik'ten CHP'li Öztrak'a 'sivil darbesi' tepkisi23:50 - Trump: Elimden gelse Twitter'ı da kapatırdım23:40 - İstanbul Tıp Fakültesi'nde antikor testi yapılmaya başlandı23:36 - İçişleri Genelgesi: Çocuklar, velileriyle birlikte yolculuk yapabilecek23:29 - 1 Haziran'dan sonra nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı23:23 - Nüfus müdürlükleri, öğrenciler için cumartesi açık olacak23:04 - Burhan Kuzu yanıtladı: Ak Parti'ye kırgın mı?
22:58 - Umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağı devam edecek22:51 - Klasik otomobil merakı 'tamirci' yaptı22:47 - Bitlis'te kar sularıyla coşan şelaleler manzaralarıyla büyülüyor22:45 - Safranbolu'nun ağaç tünelli yolu 'yolcularını' bekliyor22:40 - HDP İlçe binasının kapısını ateşe veren kişi PKK'lı çıktı22:34 - Ordu Valisi: Sorumsuz şahıslar yüzünden vaka sayıları artıyor22:30 - Türkiye, yatırımlık konutta İspanya ve Yunanistan'ı solladı22:28 - Altın alım-satımı arasındaki makasın kapanması bekleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı uygulamasının kaldırılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
TCDD, seyahat yasağı uygulamasında yanlış yapıyor!
29 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Fetih coşkusunun kutlama programı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.05.2020 gelir vergisinin yükseltilmesi 5
evde kendi saçını kesenler 2
prezervatif 1
wesley sneijder 1
ezgi mola 1
yerini doldurmak 1
tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış 4
erken seçim iddiası 5
oğlak burcu 1
gökhan keser 1
SON İLANLAR
Türk Eximbank Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı Alacak
Horasan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Cumhuriyet Üniversitesi 200 İşçi Alacak
DSİ 8. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ordu Korgan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Geçici 1 İşçi Alacak
Iğdır Melekli Belediyesi 16 İşçi Alacak
Düzce Gölkar Sosyal Hizmetler 25 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam