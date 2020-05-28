Burhan Kuzu yanıtladı: Ak Parti'ye kırgın mı?

Haber Global ekranlarında yayınlanan ve her programıyla ses getiren 'Jülide Ateş'le 40' programının bu haftaki konuğu AK Parti kurucularından Burhan Kuzu oldu.

Burhan Kuzu'nun açıklamalarından satır başları;

Babasız büyümek sizi nasıl kamçıladı?

Rahmetli abimin desteğiyle okudum. Babamdan sonra abimin bir tanesi daha imam oldu. Allah razı olsun hepsinden. Kolay değil anne, baba olmadan bir çocuğun hayatta kalması.

Oyunculuğunuzu siyasette mi sürdürüyorsunuz?

Siyasetin oyunu çok farklı. Politika dedikleri çok yönlülük şeklinde gösterilir. O bakımdan ben siyaset adamı olmayı tercih ederim.

(Kurtuluş savaşı için Vahdettin'e teşekkür etmesi üzerine)

Kurtuluş Savaşı'nın baş kahramanı kimdir?

Şüphesiz Atatürk'tür. 18 Mayıs'ta Vahdettin'i 19 Mayıs'ta Atatürk'ü andım. Ben isterim ki Vahdettin'i de ansınlar Atatürk'ü de ansınlar. Benim kaynağım Kadir Mısıroğlu'dur. Bütün tarihçileri okurum ama bu benim kaynağım kabul edilsin. Lozan bizim kuruluş ve kurtuluş belgemizdir onda bir şüphe yok.

Devlet laik olmalı mı?

Şüphesiz. Laikliği benim anladığım manayla anlıyorsa tabii ki şüphesiz. Hem laik hem Müslüman olunmaz. Laiklik kuruma ait bir kavramdır. Kişiler laik olamaz. Laikliğin gerçek manası bilinmediği için böyle sapmalara neden oluyor.

Siyasete girmenize Erdoğan mı vesile oldu?

Demirel'dir, Ecevit'tir meslek gereği hepsiyle irtibatımız oldu ama Özal ile daha yakın çalışıyorduk. Bir gün birisi telefon açtı o zaman "Ben Recep Tayyip Erdoğan" dedi. "Söyle reis" dedim. Başka arkadaşlar da genellikle "reis" ifadesini kullanırlardı. Ortada bir yerde buluştuk. "Parti kurmak istiyorum" dedi. beraber bir dondurma yedik. Ondan sonra parti kurucusu olduk.

Başkanlık sistemi kimin fikriydi?

Başkanlık sistemi akademik olarak benim fikrimdi. Benim inandığım bir konudur ve Türkiye için yararlı olmuştur. Özü önemli içi önemli. Ben bu sistemin doğru olduğuna inanıyorum.

Amerikan tipi başkanlık sistemine mi öykünüyorsunuz?

Amerika'da bu model tıkansa çözümü yok ama bizim getirdiğimiz sistemde çözümler var. Amerika'nın sistemini tam alamazdık, almadık da zaten.

Başkanlık sistemi Amerikan'ın projesi mi?

Parlamenter modelde ben perişan olacağım. Bu memlekette 65 hükümet kuruldu. 260 yıllık zamanda kurulması gereken hükümeti kurduk. Tayyip Bey CIA'nın istediklerini mi yapıyor? Tam aksine kök söktürüyor onlara. Koronavirüs sürecinde bile iyi ki bu model varmış. Yoksa Türkiye'nin yarısı ölürdü.

Başkanlık sistemi başarılı oldu mu?

Hiç şüphesiz oldu. Bu soruyu halka soruş şeklinize bağlı. Siz "Cumhurbaşkanı partili olsun mu?" diye sorarsanız tabii ki olmasın diyecek. Meteoroloji bakanı vardı. Böyle bir şey olur mu ya? Parlamenter sistem onların olsun.

Sayın Erdoğan iktidarda olmasaydı Başkanlık sistemini savunur muydunuz?

Hiç şüphesiz savunurdum. Ben hep savundum.

Uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?

Şimdi bu soruları duyan da gerçekten zannedecek ki uyuşturucu baronuyla tanıştık. 2011 yılından teşkilattan arkadaşlar getirdiler teşkilata. "Ben İranlıyım, yatırım yapacağım" dedi. "Vatandaşlık istiyorum" dedi. Ben de "tamam" dedim. Daha sonra arkadaşlar aradı hocam bu arkadaş sıkıntılı dediler. Dedim "tamam" kalsın. O arada toplantı sırasında fotoğraf çekilmiş. Bu fotoğrafı da basına sızdırmışlar. Bu içeri girdiğinde avukatı geldi. Avukatı benim öğrencim. Dedi ki "hocam 9 aydır yatıyor daha dava açılmadı. bir şey yapsanız" dedi. ben de hakimi aradım "Dava açılmamış" dedim. O da hocam onu savcılık açacak dedi. Ben, Zindaşti içeriden çıktıktan sonra yurt dışına çıkınca uyuşturucu baronu olduğunu basından öğrendim.

Uyuşturucu baronunun tahliyesi için hakimlere baskı yaptınız mı?

Adam "ben baron değilim" diyor. Baron mudur, değil midir bilemem. Mahkeme görüldüğü zaman her şey ortaya çıkacak. Ben ısrar etmedim. Benim aradığım dönemde dava açılmadığı için suç da ortaya çıkmamıştı. Benim baronla falan işin olmaz. Anadolu çocuğuyuz bizim bağrımız yanıktır. Her gelen insana yardım etmeye çalışırız.

Resmi görevlerinizden istifa etmeyi düşünüyor musunuz?

Hayır düşünmüyorum. Şu an bir bağlantı kuramıyorum. Bir bağlantı kurmuş olsam bu olayla hay hay tabii ki.

Hakim ve savcılar tarafsız mı?

Genelleme yapmak çok doğru değil. Bunlara tek tek bakmak lazım. Her zaman bu tartışıldı. Senelerden beri bu memleketin en ana konusu oldu.

Türk hukuk sistemine ne kattınız?

Anayasa Komisyonu Başkanlığını iyi yönettim. Bunu muhalefet de söyler. Çok dengeli bir duruş sergiledim.

FETÖ ile ilişkiniz var mıydı?

Türkiye'de siyasette olan insanların o dönemde FETÖ'yü tanımama, hiç beraber olmama gibi bir durum yok. O dönemde hizmet hareketi olarak gördük, cemaat olarak gördük. Çok tuttuğum sevdiğim bir cemaat olmadı. Bu yönünü görmedik. Rusya'da okullarına gittik. Baktık Rus çocuklar İstiklal Marşı vs okuyorlar. Çünkü devletin yapamadığını yapıyordu bu insanlar. O gözle baktık. Sadece biz değil o dönemde rahmetli Ecevit de iyi olarak tanıyordu onları.

FETÖ'yü lanetlemek için 15 Temmuz'u neden beklediniz?

15 Temmuz'dan önce devlet gardını aldı. 15 Temmuz'da bunların yüzü daha net görüldü. Bu yüzden 15 Temmuz milat kabul ediliyor.

Kılıçdaroğlu'n neden FETÖ'cü damgası vurmak istediniz?

(Montajlı Kılıçdaoğlu fotoğrafı paylaşması) Siz Cumhurbaşkanı, başbakan hakkında ileri geri laf atıyorsunuz ve bunlar fos çıkıyor. Siz de görün nasıl oluyormuş diye empati yapmaları amacıyla bu tarz bir paylaşım yaptık.

Burhan Kuzu neden yalan haber üretti?

Eldeki mevcut olan haberi empati yapsınlar diye paylaştım. Çok önemli bir şey değil bunlar oradakinin montaj olduğu belli zaten.

Torpille mi profesör oldunuz?

Bir bilseniz oturur ağlarsınız. Uzun hikaye de o zaman bunu engelleyenler rahmetli oldu. Bizim çizgimiz belli. Sol kesimden çok engeller çıkardılar. Kemal Alemdaroğlu o zaman rektördü. Benim haksızlığa uğradığımı gördü ve bana destek oldu. Jüri hazırlamadı ama süreci başlattı. 5 kişilik jüri kuruldu solculardan. 4'ü olumlu oy verdi. 2 sene benim profesörlüğüm engellendi. Müslüman olmam engel miydi profesör olmaya?

Neden Bakan olamadınız?

Meclis Başkanlığı için gayretlerimiz oldu ama olmadı. Partimizin kurallarını da çiğnemek istemedim. Biraz da nasip meselesi ben bunu eksiklik olarak görmüyorum bu soruyu bana değil başkalarına sormanız lazım.

Kurucusu olduğunuz AK Parti'ye kırgın mısınız?

Biraz kırgınlığım var. Kırılarak bir yere varılmıyor. Nasip meselesi bunlar.

Meclis Başkan adaylığınızda size kim "dur" dedi?

Cumhurbaşkanımız tabii ki. Partinin genel başkanı kendisi. Ben telefonla görüştüm. İkna olduk.

Süleyman Soylu'nun istifa ettiği o gece bakanlık beklediniz mi?

Öyle bir şey yok. "Öte git" demezseniz şeytan aklına getirir böyle şeyleri... Benim böyle bir niyetim olmadı. Süleyman Bey çok başarılı bir İçişleri Bakanı.

Kuzu'nun sessizliği ne kadar sürecek?

İlla bana "şunu verin, bunu verin" diye bir şey yok. Sonuç olarak benim illa bakan olmama gerek yok. Mezarda bakan mısın diye sormayacaklar. Teorik olarak yazdığı şeylerin pratiğe dönüştüğünü görmesi. Bu bize nasip oldu.

Artık sahayı terk etme zamanı geldi mi?

Zaten emekli bir milletvekiliyim ben. Bundan sonra ölmemizi mi bekliyorlar. Zaten emekliyiz.

İnfaz yasasını nasıl yorumluyorsunuz?

İnfaz yasası güzel oldu. Çok kapsamlı olmadı ama hapishanedeki yoğunluk azalmış oldu.

Adalet bakanı olsaydınız nereden başlardınız?

Benim başlayacağım yerden bakanlarımız da başladı. Adalete inandırıcılığı sağlamak lazım. İnandırıcı değil diye demiyorum. Eğer inandırıcı değil gibi duruyorsa onu öne çıkarmak lazım. Çünkü adalete güvenin bittiği yerde devlete güven de biter ve kaos çıkar.

Çalışmakta en zorlandığınız siyasetçi kimdi?

Bizim liderimizle bir sorunumuz olmadı. Ben Özal'la çok yakın çalıştım. Erdoğan'a bir çok şeyi çok rahat söyleyebilirsin. Kızacağı zaman kızardı. Orası ayrı. Herkesin yapısı farklı. Özal daha babacan davranırdı. Ama birine kızacağı zaman kaç oradan. Erbakan Hoca kendi stiline hoş güzel bir devlet adamıydı.

CHP'nin iktidar olamamasının sebebi Kemal Kılıçdaroğlu mu?

Temelli faturayı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesemeyiz ama Kemal Bey bu sistemde iktidara gelemez. Kemal Bey, bir bakıyorsun Akdeniz'de biz niye yokuz diyor. Halbuki 4 tane gemi göndermişiz haberi yok. Ani çıkışlar yapıyor.