1 Haziran'dan sonra nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı

AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE, TORPİLLE MÜCADELE İÇİN ÖZEL BİRİM KURULMALI Ak Parti Genel Merkezinin yaptırdığı bir çalışmada, torpil uygulamalarının toplumda önemli bir oranda oy kaybına neden olduğu belirtilmektedir. Yapılması gereken merkezi bir yönetimin torpil ve kayırmacılıkla mücadele etmesidir.