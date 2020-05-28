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1 Haziran'dan sonra nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı

1 Haziran'dan sonra nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz A Haber'de cevapladı.
 28 Mayıs 2020 23:29
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1 Haziran'dan sonra nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslendi ve 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecinin başlayacağını duyurdu.

Peki, 1 Haziran'dan sonra dikkat edilmesi gerekenler neler? A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, ''1 Haziran'dan sonra nelere dikkat etmeliyiz?'' sorusunu değerlendirdi.

Memurlar.Net
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