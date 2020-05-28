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Trump: Elimden gelse Twitter'ı da kapatırdım

Twitter'ın "bilgiyi doğrula" seçeneğini "siyasi aktivizm" olarak nitelendiren ve sosyal medya şirketlerinin "tekelcilik" yaptığını savunan Trump, "Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa Twitter'ı da kapatırdım. Bu konuda avukatlar ile görüşüyoruz, hukuki bir süreç yürüteceğiz." diye konuştu.
 28 Mayıs 2020 23:50
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Trump: Elimden gelse Twitter'ı da kapatırdım

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasını öngören bir kararname imzaladı.

Trump, sosyal medyaya ilişkin yeni düzenlemeler getiren kararnameye, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te düzenlenen törenle imza attı.

İmza töreninde konuşan Trump, kararnamede, internet şirketlerini kullanıcılarının paylaştığı içeriklerden sorumlu tutmayan yasanın değiştirilmesinin öngörüldüğünü belirterek, sosyal medya platformlarının artık kullanıcılarına uyguladığı sansürden ve platformlarda yapılan paylaşımlardan sorumlu olması gerektiğinin altını çizdi.

Trump, "Amerika tarihinde, ifade özgürlüğünün karşılaştığı en büyük tehlikelerden birisini yenmek için bugün buradayız." ifadesini kullandı.

Kararnameyi imzaladığı esnada Oval Ofis'teki bir gazetecinin "Twitter hesabınızı silecek misiniz?" şeklindeki sorusunu ise "Bu ülkede daha adil bir basın olsaydı bunu seve seve yapardım ancak basın adaletsiz olduğu için ben sosyal medya üzerinden birçok insana ulaşıyorum." şeklinde yanıtladı.

- "Elimden gelse Twitter'ı da kapatırdım"

Twitter'ın "bilgiyi doğrula" seçeneğini "siyasi aktivizm" olarak nitelendiren ve sosyal medya şirketlerinin "tekelcilik" yaptığını savunan Trump, "Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa Twitter'ı da kapatırdım. Bu konuda avukatlar ile görüşüyoruz, hukuki bir süreç yürüteceğiz." diye konuştu.

Trump ayrıca, Minnesota'da polis şiddetiyle öldürülen George Floyd'un ölüm anlarına ilişkin videoyu da "şok edici" olarak nitelendirdi.

- Trump ve Twitter arasında "bilgiyi doğrulama" tartışması

Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, salı günü Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uygulamıştı.

Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Twitter'ı "3 Kasım'daki seçimlere müdahale etmeye çalışmak" ve "ifade özgürlüğünü kısıtlamak" ile itham etmişti.

Trump, çarşamba sabahı yaptığı Twitter paylaşımında ise "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakar sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz, bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız." ifadesini kullanmıştı.
Anadolu Ajansı
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