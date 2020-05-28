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Ömer Çelik'ten CHP'li Öztrak'a 'sivil darbesi' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP sözcüleri '20 Temmuz sivil darbesi' diyerek siyasal meşruiyete ve sivil siyasete saldırmaya devam ediyor. Darbecilere mazeret üretiyor." ifadelerini kullandı.
 28 Mayıs 2020 23:53
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Ömer Çelik'ten CHP'li Öztrak'a 'sivil darbesi' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP sözcüleri '20 Temmuz sivil darbesi' diyerek siyasal meşruiyete ve sivil siyasete saldırmaya devam ediyor. Darbecilere mazeret üretiyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın "20 Temmuz sivil darbesini yapanlardan alacağımız herhangi bir demokrasi dersi yoktur." sözlerine yönelik açıklama yaptı.

"CHP sözcüleri '20 Temmuz sivil darbesi' diyerek siyasal meşruiyete ve sivil siyasete saldırmaya devam ediyor. Darbecilere mazeret üretiyor. CHP milletvekillerine 2017 yılında TBMM Genel Kurulunda verdiğimiz cevabı tekrar hatırlatıyoruz." ifadelerini kullanan Çelik, o tarihte yaptığı şu konuşmayı paylaştı:

"(CHP sıralarına yönelik) Meşru hükümet ile darbeyi bir tutan kişinin bu Meclisin meşruiyetine de inancı yoktur. Siz Fetullahçıların kullandığı argümanı kullanıyorsunuz. Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz darbe girişimiyle bu hükümetin uygulamalarını eşit tutuyor. Sizin yaptığınız iş, Fetullahçılarla aynı düzlemde durarak meşru hükümeti eleştirmektir."
Anadolu Ajansı
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