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29 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları

29 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
 29 Mayıs 2020 00:04
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29 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bayram Veli Camisi'nde Cuma namazına katılacak.

(Ankara/12.50)

2- İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri

- Etkinlikler kapsamında, Topkapı Sarayı önünde Kur'an-ı Kerim tilaveti, kılıç kalkan gösterisi ve mehteran konseri gerçekleştirilecek.

- Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Youtube kanallarında ve sosyal medya hesaplarında "İstanbul'un Fethi Özel Konser" programı düzenlenecek.

- Ayasofya'da Fetih Suresi tilavetiyle devam edecek programda, Fetih Duası da yapılacak, Ayasofya'nın önüne kurulan bir platformda İstanbul'un fethi temalı mapping gösterisi gerçekleştirilecek.

(İstanbul/18.00/19.00/21.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'e Uğurlama Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/17.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00/16.00)

3- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarını, nisan ayı dış ticaret ve motorlu kara taşıtları istatistiklerini, nisan ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4 -Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mayıs 2019 dönemine ilişkin finansal istikrar raporunu açıklayacak.

(Ankara/10.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi" etkinliğine katılacak, gençlerle birlikte Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret edecek, "Fetih Saygı Geçişi"ne katılan tekneleri selamlayıp basın açıklaması yapacak; İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları'nın final müsabakalarını izleyecek.

- Bakan Kasapoğlu, NBA'de forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'la Instagram canlı yayınında bir araya gelecek.

(İstanbul/10.45/13.30/14.53/20.30/23.00)

***

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