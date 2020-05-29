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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki ırkçı cinayete tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki ırkçı cinayet ile ilgili, "Irkçı yaklaşım hepimizi üzdü. İnsanlık dışı bu zihniyeti kınıyorum." ifadelerini kullandı.
 29 Mayıs 2020 01:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki ırkçı cinayete tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki ırkçı cinayet ile ilgili, "Irkçı yaklaşım hepimizi üzdü. İnsanlık dışı bu zihniyeti kınıyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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