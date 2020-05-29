Kuvvetli yağışlar tüm yurtta etkili olacak- Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Çankırı, Karabük, Kastamonu, Bartın ile Ankara il merkezi ve kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, İç ve batı kesimlerde kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Çankırı, Karabük, Kastamonu, Bartın ile Ankara il merkezi ve kuzey ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.