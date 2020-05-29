FETÖ'cü kriptolar hala en kritik yerdeler

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) Fetullahçı kriptoların deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu soruşturmaların en başarılı konumunda ise 'ankesörlü telefon' soruşturmaları geliyor. Çok sayıda iç soruşturma ve aile üyelerinin araştırılmasına rağmen FETÖ ile herhangi bir irtibatları tespit edilemeyen örgüt üyeleri ankesör soruşturmalarına takılıyor. Bunun son örneği İzmir'de görüldü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesindeki çalışmalar sonucunda halihazırda Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subaylığı görevini yürüten muvazzaf Binbaşı F.Ö., FETÖ ile bağı tespit edilerek gözaltına alındı.

MAHREM İMAMLA TEMASTA

İzmir Cumhuriyet Savcı Can Tuncay'ın yürüttüğü soruşturmada Binbaşı F.Ö.'nün halen 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma' suçundan aranmakta olan ve sözde TSK yapılanmasında mahrem imam olarak görev yapmış L.Ç. ile irtibatlı olduğu saptandı. Binbaşı F.Ö.'nün, L.Ç. ile büfe, market, fatura ödeme merkezi vb. yerlerde kurulu kontörlü hatlarla kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibat sağladığı belirlendi. Şüpheli, İzmir Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

BAĞLANTILARI İNCELENİYOR

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılına kadar mahrem imamı L.Ç. ile ankesörlü telefonla görüştüğü tespit edilen Binbaşı F.Ö.'nün tüm bağlantıları masaya yatırıldı. F.Ö'nün banka hesapları, geçmiş dönemlerde aldığı görevler ve cep telefonu kayıtları inceleniyor. F.Ö'nün mahrem imamlığını yapan L.Ç.'nin daha önce sorumlu olduğu ve deşifre olan TSK'daki FETÖ şüphelilerinin dosyası da yeniden açıldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında bu isimlerin de ek ifadelerine başvurulacak. F.Ö.'nün Ege Ordu Komutanlığı'nda görev yapması ayrıca önem taşıyor. Ege Ordu, Türkiye'nin Mavi Vatan olarak adlandırdığı Ege ve Akdeniz'de olası bir çatışmada görev alması için NATO'dan bağımsız olarak kurulmuş bir yapılanma. Daha önce Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü subayların TSK'nın Ege ve Akdeniz'deki faaliyetleriyle ilgili gizli bilgileri Yunan ordusu ile paylaştıkları ortaya çıkmıştı.

Ankesör deşifre ediyor

Ankesörlü telefon soruşturmaları kripto FETÖ üyelerinin deşifre edilmesinde büyük rol oynuyor. Bugüne kadar ankesörlü hatla örgüt yöneticileriyle görüşen ve 'kripto' olarak tabir edilen, darbe girişimine katılmayan, FETÖ'den hakkında işlem yapılmayan 19 bin 343 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 bin 795'i gözaltına alınırken, bunlardan 6 bin 926'sı tutuklandı. 9 bin 607'si adli kontrolle, 1262'si ise kolluk biriminden serbest bırakıldı. Tespit edilen kriptoların 1548'inin firari olduğu öğrenilirken, 7 bin 85 kişi ise etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt hakkında faydalı bilgiler verdi. FETÖ şüphelileri arasında itirafçı oranı yüzde 40'lara ulaşmış durumda.

M.Sait Özkan