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İki dev hastane 45 günde bitti

Koronavirüse karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yapımına başlanan ve 45 günde tamamlanan İstanbul'daki 2 acil durum hastanesinde sona gelindi. Bugün açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile 31 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yoğun bakım yatak sayısına 2 bin adet daha katkıda bulunacak.
 29 Mayıs 2020 06:40
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İki dev hastane 45 günde bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 6 Nisan'da düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu. Açıklamanın ardından 9 Nisan'da hastanelerin inşaatı için ilk kazma vuruldu. 4 bin işçinin 3 vardiya şeklinde çalıştığı Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde sona gelindi. 1008 yatak kapasiteli Acil Durum Hastanesi Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla hizmete girecek. Açılış öncesi salgın hastanesi kapılarını Yeni Şafak'a açtı.

184 BİN METREKARE ALANA KURULDU

Koronavirüs salgını sonrası virüse yakalanarak 87 yaşında hayatını kaybeden Cerrahpaşa'nın önemli isimlerinden Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismini taşıdığı hastane bugün açılıyor. 70 bin metrekare kapalı alan olmak üzere toplamda 184 bin metrekare alana kurulan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi kısa sürede tamamlanmasının yanı sıra kalite ve özellikleriyle de göz dolduruyor. Hastane 2 bölüm halinde 8 bloktan oluşuyor. algın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedeflenin 1008 yatak kapasitesine sahip. 432 yoğun bakım odası bulunan hastanenin her odası da istenildiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek. Öte yandan açılış öncesi tüm odaların temizlik çalışmalarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışını gerçekleştirmesinin ardından Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin ilk hastalarını kabul edeceği belirtildi.

HER AYRINTI DÜŞÜNÜLDÜ

Tam teşekküllü bir hastane alt yapısına sahip olan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde, triyaj odaları, MR odaları, ameliyathaneleri ultrason, anjiyo, laboratuvarlar, yemekhane ve çamaşırhane gibi bir hastanede bulunması gereken her şeye sahip olarak hazırlandı. Yatay mimari olarak inşa edilen Acil Durum Hastanesinin inşatında 4 bin işçi 3 vardiya usulüyle aralıksız olarak mesai harcadı. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında işçilerin maske taktıkları ve sosyal mesafeye uydukları gözlendi. Son teknoloji ile hazırlanan hastanede hem hasta hem de hasta yakınının konfor ve rahat etmesi için her ayrıntıya önem verildi. Hastane odaları içerisinde televizyon, refakatçı koltuğu, banyo, lavabo gibi tüm detaylar düşünüldü.

TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Hastane içerisindeki tüm bölümler ise elektronik kapılar aracılığıyla ayrılmış durumda. Elektronik kapıya açmak için uyumlu kartı bulunmayan kişiler kesinlikle diğer alanlara giriş yapamıyor. Hastanenin giriş ve çıkışlarında ise güvenlik ekipleri tarafında 7/24 kontrol altında tutulacak. Maskesi bulunmayan hiçbir kimse hastane içerisinde alınmayacak. Ayrıca hastanenin dış çevre dizaynı da yapıldı. İçerisinde otopark ve dinlenme alanlarının da bulunduğu Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin birçok noktasına ağaç dikim işlemi de gerçekleştirildi

230 TON ÇELİK KULLANILDI

Diğer acil durum hastanesi olan İstanbul Yeşilköy'deki Prof.Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi de tamamlandı. 31 Mayıs'ta faaliyete girecek hastanenin 13 bin 480 metrekarelik bölümü Aterko tarafından üretilip montajlandı. Üstlendikleri projenin sadece konstrüksiyon kısmında 230 ton hafif çelik ve 120 ton kadar da yapısal çelik kullanıldıklarını söyleyen Aterko Kurucu Ortağı Yunus Asım Aksoy projenin hazırlanmasından sonraki 14'üncü günde üretimi, 28'inci günde de sahadaki montajı tamamladıklarının altını çizdi. Yunus Asım Aksoy, sahra hastanesi projesi ise bugüne kadarki yaptıkları çalışmaların en özeli olduğunu belirtti. Prof.Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi tüm koşullara uygun şekilde hazır 1008 hasta yatağına sahip olacak.

Fatih Özer
Yeni Şafak
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