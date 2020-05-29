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Yunan medyası ayağa kalktı: Erdoğan meydan okuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un Fethinin 567. yılı nedeniyle Ayasofya Camii'nde Fetih Suresi okunacağı açıklamasının ardından Yunan medyası adeta çıldırdı. "Erdoğan meydan okuyor, İstanbul'un düşüşünü kutlamak için dua edilecek", "Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma..." cümlelerini manşetlerine taşıyan Yunan medyasında "Helenizm'e karşı büyük bir meydan okuma" cümlesine de yer verildi
 29 Mayıs 2020 07:05
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Yunan medyası ayağa kalktı: Erdoğan meydan okuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada İstanbul'un Fethi kutlamaları kapsamında bugün Ayasofya Camii'nde Fetih Suresi okunacağını açıklamasının ardından Yunan medyası adeta çıldırdı.

Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un Fethinin 567. yılı nedeniyle Ayasofya Camii'nde Fetih Suresi okunacağı açıklamasının sonra Yunanistan'dan tepkiler yükseldi. Yunan medyası "Erdoğan meydan okuyor, İstanbul'un düşüşünü kutlamak için dua edilecek", "Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma..." gibi manşetlerle Ayasofya'da okunacak Fetih Suresi karşısında tavır aldı.

Ayrıca Ayasofya'daki Fetih Suresi'nin okunmasına tepki olarak Yunan medyasında, "Helenizm'e karşı büyük bir meydan okuma" cümleleri yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethinin 567. yıl dönemi ile ilgili "Yarın(bugün) İstanbul'un fethinin yıldönümünde çok güzel programlara eşlik edeceğiz. Önce Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Ayasofya'da Fetih süresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşayacağız. Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yadediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, 'Kültür ve Turizm Bakanlığımızın düzenlediği Fetih Şöleni kapsamında (Yarın) Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek' dedi.

Fatih Sultan Mehmet Han komutasındaki Osmanlı Ordusu, 6 Nisan 1453 tarihinde İstanbul'u kuşattı. İstanbul'un 53 günlük kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedildi. İlk Cuma namazı ise 1 Haziran 1453'te Ayasofya'da kılındı. Namazı, Fatih Sultan Mehmed'ın hocası Akşemseddin Hazretleri kıldırdı. Hurbe de Akşemseddin Hazretleri tarafından Fatih Sultan Mehmet adına okundu.

1934'te ibadete kapatılan Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak

1934'te Bakanlar Kurulu kararı ile müze yapılan İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya Camii'nde yarın Fetih Suresi okunacak ve Fetih Duası yapılacak. Fethin 567. yılı programı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya'ya gelen drone görüntüleri ile başlayacak. Ayasofya içinde Fetih Suresi tilavetiyle devam edecek programda, Fetih Duası da yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı programda, Ayasofya'nın önüne kurulan bir platformda İstanbul'un fethi temalı mapping gösterisi de yapılacak. Fetih Şöleni, Tarihi Yarımada'dan havai fişek gösterisi ile sona erecek. Tüm program, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Youtube kanalları ile sosyal medya hesaplarından ve televizyon kanallarından canlı olarak izlenebilecek.
Yeni Şafak
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