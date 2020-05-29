Fethinin yıl dönümünde 1453TB2 uçuş koduyla Yunan sınırında devriye
|29 Mayıs 2020 07:21
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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümüne nedeniyle Yunanistan sınırında 1453TB2 uçuş koduyla devriye atan Bayraktar-TB2 isimli İHA'nın görselini sosyal medya hesabı Twitter hesabından paylaştı.
En Sevgili tarafından müjdelenen İstanbulu 21 yaşında fetheden, çağın teknolojisinde öncü bir hükümdarSelçuk Bayraktar (@Selcuk) May 28, 2020
Bugün, Fatihin İstanbulu fethettiği yaştaki gençlerimiz ecdadının izinde inançla yürüyor, bilim ve teknolojide ilerliyor.#İstanbulunFethinin yıl dönümü kutlu olsun.🏹🚀🇹🇷 pic.twitter.com/RHLsPB7FtE
Gençler ecdadının izinde yürüyor
Selçuk Bayraktar paylaşımında "En Sevgili tarafından müjdelenen İstanbul'u 21 yaşında fetheden, çağın teknolojisinde öncü bir hükümdar. Bugün, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimiz ecdadının izinde inançla yürüyor, bilim ve teknolojide ilerliyor.#İstanbulunFethi'nin yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
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