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Fethinin yıl dönümünde 1453TB2 uçuş koduyla Yunan sınırında devriye

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde 1453TB2 uçuş koduyla havalanan Bayraktar-TB2 Yunanistan sınırında devriye uçuşu icra etti. Uçuşa ait görseli sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar "En Sevgili tarafından müjdelenen İstanbul'u 21 yaşında fetheden, çağın teknolojisinde öncü bir hükümdar Bugün, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimiz ecdadının izinde inançla yürüyor, bilim ve teknolojide ilerliyor. #İstanbulunFethi'nin yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı
 29 Mayıs 2020 07:21
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Fethinin yıl dönümünde 1453TB2 uçuş koduyla Yunan sınırında devriye

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümüne nedeniyle Yunanistan sınırında 1453TB2 uçuş koduyla devriye atan Bayraktar-TB2 isimli İHA'nın görselini sosyal medya hesabı Twitter hesabından paylaştı.

Gençler ecdadının izinde yürüyor

Selçuk Bayraktar paylaşımında "En Sevgili tarafından müjdelenen İstanbul'u 21 yaşında fetheden, çağın teknolojisinde öncü bir hükümdar. Bugün, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimiz ecdadının izinde inançla yürüyor, bilim ve teknolojide ilerliyor.#İstanbulunFethi'nin yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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