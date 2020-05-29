Fethinin yıl dönümünde 1453TB2 uçuş koduyla Yunan sınırında devriye

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde 1453TB2 uçuş koduyla havalanan Bayraktar-TB2 Yunanistan sınırında devriye uçuşu icra etti. Uçuşa ait görseli sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar "En Sevgili tarafından müjdelenen İstanbul'u 21 yaşında fetheden, çağın teknolojisinde öncü bir hükümdar Bugün, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimiz ecdadının izinde inançla yürüyor, bilim ve teknolojide ilerliyor. #İstanbulunFethi'nin yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı