Kuyumculardan 'Altın almak için acele etmeyin' uyarısı

Yeni tip koronavirüs salgını endişesi, küresel ekonomilerde daralmaya, merkez bankalarının genişlemeci politikalarına, altın fiyatlarının da agresif yükselişlerine neden oldu. Ancak dünyada salgın vaka sayılarının azalması, yasakların bitmesi, piyasalarda iyimserliğin sürmesi beraberinde altın fiyatlarının bir miktar geri çekilmesine neden oldu. Düğün yapmak için heyecanla bekleyen aileler ile tasarruf için altın almak isteyen vatandaşlar, "fiyatlar daha da düşüş sürer mi? Bu fiyatlardan altın alalım mı?" sorularını soruyor.

GRAMI 340 LİRAYA KADAR ÇEKİLEBİLİR

Gram altın dün 377 lira, çeyrek ise 613 lira seviyelerinde alıcı buldu. Oynaklığını koruyan fiyatları uzmanına sorduk. Piyasalarla birlikte altın fiyatlarının da normalleşme sürecine girdiğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın alımı için çok acele edilmemeli. Altının gram fiyatı, kademeli düşüşlerini sürdürebilir. Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim" dedi.

KADEMELİ DÜŞÜŞ OLUR

Altının gram fiyatında kademeli düşüşlerin sürebileceğini belirten Memuş, şu tavsiyelerde bulundu: "Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim. Kademeli düşüşlerde 370-360-350 ve 340 lira seviyelerini bekliyorum. Bu tahminimi 2 aydır sürdürüyorum. Alımları yüzde 25'lik dilimler halinde yapılmasını, dolarla almanın risk açısından daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Altın alımı için TL'de bekleyenler, nakitlerinin en az yarısını dolar yaparlarsa risklerini azaltmış olurlar. Altın alımı için çok acele edilmemeli. Zaten düğünlerin yüzde 90'ı Eylül-Ekim-Kasım aylarına ötelendi. Düğün yapacakların acele etmesi gereken bir durum yok. 2 yıl önce 7,20'li seviyelerden dolar alanların zararını kapatmak için 20,5 ay beklediklerini unutmamak gerek. Vergi kararı sonrası döviz ve altın talebinin de azalacağını düşünüyorum."

5 AYDA %35 KAZANÇ

İslam Memiş, 2020 yılına bin 517 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatının bin 765 dolara yükselerek 5 ayda yüzde 16,5 değer kazandığını belirterek, 2020 yılına 291 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatının ise 396 liraya yükselerek 5 ayda yüzde 35 değer kazandığını söyledi. Altının onsundaki düşüşlerin devam edeceği tahmininde bulunan Memiş, "Teknik olarak bin 700 dolar seviyesinin altına sarkmalarda kademeli olarak bin 680-bin 650-bin 630 dolar seviyelerini takip edeceğim. Küresel borsalarda beklediğim ikinci satış dalgası gerçekleşirse, borsa yatırımcıları ek teminat tamamlamak için tekrar altın satmak zorunda kalabilirler" diye konuştu. Altın gram fiyatının 1 yıllık kazancını 5 ayda verdiğini kaydeden Memiş, "Ondan dolayı bu yükselişlerin köpük olduğunu düşünüyorum. Mayıs ayı içinde 396 liraya yükselen altının gram fiyatının Çarşamba günü 367 liraya gerilediğini gördük" dedi.

ALTIN YATIRIMI ARTIYOR

Yurt içi yerleşiklerin altının mevduatlarında son iki yılda ciddi artış yaşandığını vurgulayan Memiş, "2018 Mayıs'ta 5.4 milyar dolar olan altın mevduatları, 2020 Mayıs'ta 20.9 milyar dolara yükseldi. Sosyal medyada sürekli dolar mevduatlarının arttığını, vatandaşın dolar stokladığını yazanlar, milletin altın tasarrufu yaptığını ve altın mevduatlarının arttığını söylemiyorlar. Harcama ve tasarruf alışkanlıkları değişti. Yastık altı ve nakit tercihi geçen yıla kıyasla 7 puan yükselerek yüzde 24'e yerleşti. Son üç yıldır tasarruf araçları tercihinde yastık altı altının payı yüzde 14 oldu. Bu yıl tasarruf sahiplerinin yüzde 16'sı altın hesabını tercih ederek tasarruflarının arttığını belirtiyor" diye konuştu.

Mesude Demirhan