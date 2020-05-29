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Darbeye müşavir etkisi: Her türlü gözaltı ve tutuklama işlerini o isim yürütecekti

FETÖ'nün darbeye hazırlık sürecinde görevli müşavirlerinden Muharrem Köse, 15 Temmuz'un başarılı olması halinde her türlü gözaltı ve tutuklama işlerini yürütecek olan sıkıyönetim mahkemelerini yönetecekti.
 29 Mayıs 2020 07:45
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Darbeye müşavir etkisi: Her türlü gözaltı ve tutuklama işlerini o isim yürütecekti

FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasına ilişkin Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında verilen kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, FETÖ'nün, TSK'nın gelecek komuta kademesini adli müşavirleri eliyle şekillendirdiği ve müşavirlerin birçok önemli konudaki komutan kararını örgüt lehine oluşturmasıyla 15 Temmuz'a zemin hazırlandığı belirtildi. Davada karar, 24 Ocak'ta açıklanmıştı. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı ile eski Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcısı yarbay Ali Müjdat Eski ve eski Genelkurmay Adli Müşavirliği Ceza İşleri Müdürü albay Mehmet Oğuz Akkuş'u 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırmıştı. Sanıklardan 2'sine aynı suçtan müebbet, 13 sanığa da FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 aydan 10 yıl 15 aya kadar süreli hapis cezası veren mahkeme, firari iki sanığın dosyasını da ayırmıştı.

EN ÜST MERTEBE

Dosyanın 776 sayfalık gerekçeli kararında, askeri hakimliğin örgütün mahrem hizmetler sınıfının en üst mertebesi olarak kabul edildiğine dikkat çekildi. Özellikle 2010'dan itibaren Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarına önemli görevlerdeki askeri hakimlerin dahil edilerek bu makamların boşaltıldığı, yerlerine ise FETÖ'cülerin getirildiği belirtildi. Bu kapsamda, Genelkurmay Adli Müşaviri Tuğgeneral Hıfzı Çubukçu'nun Ergenekon davası kapsamında tutuklandığı, yerine ise henüz yarbay rütbesindeki Muharrem Köse'nin getirildiği hatırlatıldı. Yine Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı adli müşavirliklerine de aynı şekilde davanın sanıkları olan örgüt üyelerinin getirildiği vurgulandı. Ayrıca adli müşavirlerin alt kadrolarında da bu değişikliklere uygun tasfiyeler yaşandı. FETÖ'nün kumpas davalarla tasfiye edemediği, terfisini engelleyemediği TSK personelini adli müşavirlikler eliyle sistem dışına çıkardığına işaret edildi. FETÖ'cü adli müşavirlerin meslekten çıkarma, atama, terfi, yurt dışı görevlendirme, soruşturma emirleri, mahkemenin hükmüne karşı temyiz gibi birçok önemli konudaki komutan kararlarını örgüt lehine olacak şekilde oluşturduğu belirtilirken, bu şekilde tasfiye edilenlerin yerlerine FETÖ'cülerin atanmasıyla darbeye zemin hazırlandığı vurgulandı.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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