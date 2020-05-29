Elektrikle tedavi metoduna onay

20 Nisan'da manşetimize taşıdığımız yönteme Sağlık Bakanlığı, vize verdi. Bugüne kadar 20 hastanın tamamen bu yolla iyileştiğini anlatan Tunç "Bilimsel Araştırma Platformunun onayının ardından Etik Kurulu da 'tamam' derse ilk testler başlayacak. İlk olarak 25 ardından 50, 100 ve 1.000 kişi ile yapılacak testlerle süreç tamamlanacak. Bin kişi tamamen iyileşirse yeni tip koronavirüse karşı 'elektrik akımı metodu' resmi tedavi haline gelecek" diye konuştu.

EN AĞIR HASTA 48 SAATTE İYİLEŞTİ

Gazetemizde "Elektrik akımıyla virüsü yendim" başlığıyla verdiğimiz tedavi metodu aslında çok yeni bir uygulama değil. Japonlar, 1978'de iki yıl boyunca o dönemdeki koronavirüs ailesi üzerinde uygulamış. Bu metodla hastaların 24-48 saat içerisinde iyileştiği gözlemlenmiş. Tedavinin, sağlık turizmini canlandırması bekleniyor.

Ömer Temür