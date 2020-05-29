'Meteor düştü iddiası' heyecan yarattı

Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre: Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere önceki gün saat 20.30 sıralarında birçok şehirde görülen ışık hüzmesi cep telefonu ve güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Birçok kişi jandarmayı arayarak "Gök taşı gördük" şeklinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri, gök taşının görüldüğü iddia edilen noktalarda inceleme başlattı. Uzmanlar, ışık hüzmesinin tipik bir meteor olayı olduğunu belirtti.

Halkta kısa süreli panik yaratan olayı "tipik bir meteor olayı" olarak nitelendiren Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, "Bize ilk olarak Erzurum'dan bilgi ulaştı. En büyük patladığı yer orası diye düşündük. Önce büyük bir ışık süzmesi görülüyor. Arkasından da 2-3 dakika sonra tek bir patlama sesi duyuluyor. Ardından yön olarak, Erzurum, Tortum, Artvin, Batum'a doğru bir görüntü var. Bazı yerlerde şok dalgasının etkisiyle küçük yer sarsıntıları olmuş. Bu meteorun, büyüklüğüne, hızına, içeriğine bağlı etkileyebiliyor. Bu veriler ışığında ilk belirlemelere göre ya Soçi tarafında Karadeniz'e düşmüş olabilir veya Gürcistan tarafına düşmüş olabilir. Şu anda verileri toplamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'Kuyruklu yıldız molozu'

Meteor yağmuru ve meteor düşmesinin, dünyanın en doğal olaylarından biri oluğunu belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi eski öğretim üyesi, jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise şunları söyledi:

"Korkulacak ve endişe edilecek durum yok. Hatta meteor yağmurlarının bile takvimi var. Özellikle ağustos ve ekim aylarının başında kuzey yarım kürede özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede bu meteor yağmurlarını daha çok şov şeklinde görmek mümkün. Bunlar nedir? 'Uzayda kuyruklu yıldızların molozları' diyebileceğimiz parçalardır. Bu parçalar atmosfere girdikleri andan itibaren yüksek sıcaklık ve sürtünmeden dolayı azami bir enerji açığa çıkarıyorlar ve parlıyorlar. Bunların büyük bir kısmı atmosferde eriyor ve dünyaya da taş olarak düşmüyor ama bazıları da taş olarak düşüyorlar" dedi.

Arazide meteor aradılar

Olayın yaşanmasının ardından ışık hüzmesinin görüldüğü birçok şehirde vatandaşlar taş aramaya başladı. Bazı vatandaşlar, buldukları siyah taşları meteor olabileceği düşüncesiyle topladı. 2 Eylül 2015'te dünya yörüngesindeki Vesta asteoridinden kopup atmosfere girdikten sonra büyük bir patlamayla parçalanan meteor, Bingöl Sarıçiçek Köyü ve çevresine saçılmıştı. Meteor tüccarlarının akın ettiği köyde meteor parçasının bir gramı 60 dolara alıcı bulmuştu.

'Gürcistan'a düştüğünü tahmin ediyoruz'

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, "Bunlar olağan durumlar. Zaman zaman bunlarla karşılaşabiliyoruz. İrili ufaklı kaya benzeri halk dilinde gök taşı diye tabir edilen asteroitler Mars ile Jüpiter arasındaki bölgede zaman zaman dünyanın çekim etkisine kapılarak büyük parçalar halinde atmosfere düşebiliyorlar. Bu asteroitlerin oradan düştüğünü tahmin ediyoruz. Araştırmalarımız devam ediyor. Elimizde yeterli bilgi yok. İnsanlar Doğu ve Güneydoğu'da kendi illerine düşmüş gibi gördü ama dünyanın küreselliğinden dolayı aslında Gürcistan tarafına düştüğünü tahmin ediyoruz. Kuyruklu yıldız artıkları da bazen gök taşı yağmurları şeklinde görülebiliyor. Dünyaya şu anda zarar verecek durumda olacağını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.