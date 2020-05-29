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100 bin sosyal konutta temel atılıyor

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile kira öder gibi konut sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 100 bin sosyal konut projesinde kura çekimlerine devam ediyor.
 29 Mayıs 2020 08:23
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100 bin sosyal konutta temel atılıyor

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konutların temellerinin atılmaya başlandığını açıkladı.

2019'da toplam 150 bin konutluk iki ayrı sosyal konut kampanyası düzenlendiğini hatırlatan Bulut, "50 bin konutu kapsayan ilk kampanya, 5 Mart 2019'da 67 ilde 140 proje ile başlatıldı. Kampanyaya 638 bin başvuru yapıldı. Bukonutların inşaatı devam ediyor. İkinci kampanyada 50 bin konut 100 bine çıkarıldı. 81 ili kapsayan projede kura çekimleri tamamlanmak üzere" dedi.

100 bin dar gelirli ailenin, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olacağını anlatan Bulut, her yıl 100 bin yeni sosyal konutu hayata geçireceklerini belirtti.

3.5 milyon vatandaş

Bulut, "Son 18 yıl içinde 901 bin 366 konut rakamına ulaştık. Bu yaklaşık 3.5 milyon vatandaşımızın TOKİ tarafından inşa edilen sağlıklı, güvenli ve nitelik konutlarda oturması demektir" dedi.
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100 bin sosyal konutta temel atılıyor
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