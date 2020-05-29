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Rasim Ozan Kütahyalı çılgına döndü: Ona cehennemi yaşatacağım!

Eşi Nagehan Alçı'nın CHP'li milletvekili tarafından suçlanması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çileden çıkardı.
 29 Mayıs 2020 08:25
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Rasim Ozan Kütahyalı çılgına döndü: Ona cehennemi yaşatacağım!

Kütahyalı, eşini koruma kalkanına alarak, "Eğer bir daha Nagehan'ın söylemediği sözlerden ötürü kalleşçe bir saldırı olursa bu namertliği kim yapıyorsa ona cehennemi yaşatacağıma yemin ederim" ifadelerini kullandı.

Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde ekranlara gelen programda gergin anlar yaşandı.

Programın konuklarından CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un Nagehan Alçı hakkındaki sözleri üzerine stüdyoda gergin anlar yaşandı.

FETÖ polemiği sırasında söz dönüp dolaşıp "Zekeriya Öz'ün heykeli dikilmeli" cümlesine geldi. CHP'yi FETÖ'ye destek olmakla suçlayan Nagehan Alçı'ya yanıt veren CHP'li Erol şu ifadeleri kullandı;

"Türk Silahlı Kuvvetleri çökertilirken FETÖ'yü methedenler, methiye yazanlar bu kadar basit mi? Dün böyle söyle bugün böyle söyle bu nasıl bir iş, böyle bir şey olamaz. O gün 'Zekeriya Öz'ün heykeli dikilmeli' diyenler bugün bunları konuşamaz."

Sinirler gerildi

Sözlü sataşmaların artması üzerine araya giren Didem Aslan Yılmaz gerginliğe son verdi. Stüdyoda gerilim sonlansa da tartışma sona ermedi.

Nagehan Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı, Alçı'ya yönelik sözlere sosyal medya üzerinden çok sert tepki göstererek CHP'li vekile yüklendi.

"Zekeriya Öz'ün heykeli dikilmeli" cümlesinin kendisine ait olduğunu hatırlatan Kütahyalı şu açıklamaları yaptı;

"Lütfen şu ödleğe bakın. Yayında benim sözlerimi alıntılayıp namertçe Nagehan'a iftira atıyor ve öküz gibi bağırıyor. Bir kadına kalleşçe saldırıyor. O sözleri Nagehan değil ben söyledim. Didem bunu hatırlatınca da "Ben Rasim Bey'i kast etmedim" diye korkup kaçıyor.

"Zekeriya Öz'ün heykeli" sözünü Nagehan söylemedi.

2009'da ben söyledim. Yüzüme karşı yüreğiniz yetiyorsa hesabı bana soracaksınız. Eğer bir daha Nagehan'ın söylemediği sözlerden ötürü kalleşçe bir saldırı olursa bu namertliği kim yapıyorsa ona cehennemi yaşatacağıma yemin ederim"
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