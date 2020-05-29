Evinden çağrıldı 14 bıçak darbesiyle öldürüldü
|29 Mayıs 2020 08:31
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Olay, saat 21.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 855 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, H.O. ve S.G., Volkan Kaplan'ın evine geldi. Evinden çıkan Kaplan, H.O. ve S.G. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Kaplan, kavga ettiği kişilerden biri tarafından defalarca bıçaklandı. Kaplan vücuduna aldığı 14 bıçak darbesi ile kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede gelen polis ekipleri, şüphelileri suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Evinden çağrılarak bıçaklı saldırıya uğrayan Kaplan, ise sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kaplan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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