AK Parti'nin alternatif baro düzenlemesi hazır
|29 Mayıs 2020 08:45
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BİRDEN FAZLA BARO OLABİLECEK
Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre: Baro organlarına ve TBB delege seçimine ilişkin kriterler de yeniden belirlendi. Kurul ve organlarda üyelikler iki dönemle sınırlandırıldı. İllerde kurulacak alternatif baroların nasıl bir sistemle oluşturulacağı da netleştirildi. Buna göre, avukat sayısı 1000'den 2 bine kadar olan illerde en az 500, 2 bin 1'den 4 bine kadar olan illerde en az 750, 4 bin 1'den 10 bine kadar olan illerde en az 1000, 10 binin üzerinde olan illerde en az 2 bin üye kaydedilmesi halinde bir ilde birden fazla baro kurulabilecek. Birden fazla baro kurulan illerde, mevcut baro 1 numara, yeni kurulan barolar ise tarihe göre numaralandırılarak kurulduğu il ismiyle oluşturulacak. Bu barolar da TBB'ye delege verebilecek.
4 YIL BOYUNCA KALACAK
Avukatlar, birden fazla baro olan illerde, bir baroya kayıtlıyken diğerine geçmek isterse yazılı başvurabilecek. Avukatın başvurusunun reddedilmesi durumunda, başka bir baroya başvuru yapabilecek. Başvurunun kabul edilmesi durumunda ise diğer barodan kaydı silinecek olan avukatın, 4 yıl boyunca geçtiği baroda kalması zorunlu olacak. Barolara nakil usulü, TBB tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.
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