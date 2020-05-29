1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti'nin alternatif baro düzenlemesi hazır

Düzenleme ile İstanbul, Ankara, İzmir gibi üyesi fazla olan barolarda delege sayısı yarıya düşüyor. Alternatif baroya geçen avukatlara da 4 yıl geçiş yaptığı baroda kalma şartı geliyor. Düzenleme 3 Haziran'daki AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulduktan hemen sonra Meclis'e gelecek.
 29 Mayıs 2020 08:45
Yazdır
AK Parti'nin alternatif baro düzenlemesi hazır

BİRDEN FAZLA BARO OLABİLECEK

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre: Baro organlarına ve TBB delege seçimine ilişkin kriterler de yeniden belirlendi. Kurul ve organlarda üyelikler iki dönemle sınırlandırıldı. İllerde kurulacak alternatif baroların nasıl bir sistemle oluşturulacağı da netleştirildi. Buna göre, avukat sayısı 1000'den 2 bine kadar olan illerde en az 500, 2 bin 1'den 4 bine kadar olan illerde en az 750, 4 bin 1'den 10 bine kadar olan illerde en az 1000, 10 binin üzerinde olan illerde en az 2 bin üye kaydedilmesi halinde bir ilde birden fazla baro kurulabilecek. Birden fazla baro kurulan illerde, mevcut baro 1 numara, yeni kurulan barolar ise tarihe göre numaralandırılarak kurulduğu il ismiyle oluşturulacak. Bu barolar da TBB'ye delege verebilecek.

4 YIL BOYUNCA KALACAK

Avukatlar, birden fazla baro olan illerde, bir baroya kayıtlıyken diğerine geçmek isterse yazılı başvurabilecek. Avukatın başvurusunun reddedilmesi durumunda, başka bir baroya başvuru yapabilecek. Başvurunun kabul edilmesi durumunda ise diğer barodan kaydı silinecek olan avukatın, 4 yıl boyunca geçtiği baroda kalması zorunlu olacak. Barolara nakil usulü, TBB tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanı Soylu'dan Van polisine tebrik
29 Mayıs 2020 08:49		 AK Parti'den 'Haliç' itirazı
29 Mayıs 2020 06:50
Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde Değişiklik
29 Mayıs 2020 04:34		 Bakan Koca'dan 'biraz daha dayanalım' çağrısı
29 Mayıs 2020 02:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki ırkçı cinayete tepki
29 Mayıs 2020 01:46		 29 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
29 Mayıs 2020 00:04
Ömer Çelik'ten CHP'li Öztrak'a 'sivil darbesi' tepkisi
28 Mayıs 2020 23:53		 Burhan Kuzu yanıtladı: Ak Parti'ye kırgın mı?
28 Mayıs 2020 23:04
Bakan Gül, Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınadı
28 Mayıs 2020 21:44		 Erdoğan: Seyahat yasağı sınırlaması ve idari izinler 1 Haziran'da kalkıyor
28 Mayıs 2020 20:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:09 - Borsa güne düşüşle başladı10:09 - Sivas Valiliği esnek çalışmayı sonlandırdı10:07 - Hastaneye ismi verilen doktorun oğlu: Devlet de babam gibi10:04 - Ekonomi, 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüdü10:03 - Ziraat Bankasında çalışılan süreler memurların özlük haklarını nasıl etkiler?10:01 - Bilim Kurulu üyesi Vaka sayılarının ne zaman düşeceğini açıkladı10:00 - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak09:40 - Ateş Kara'dan 'Maske ile spor yapmak öldürür mü?' sorusuna cevap09:37 - Dolar yeniden tırmanışta09:35 - Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün hasta yapma gücü azaldı
09:34 - 3 kamu bankasından finansman atağı09:31 - Made in Türkiye tek tıkla 33 ülkeye ulaşacak09:25 - Suudi Arabistan'dan 'Hac olmayabilir' sinyali09:20 - Darbe olunca okuldan attılar09:14 - Manisa'da korkutan deprem!09:13 - Tarlada bulduğu 'gök taşını' satılığa çıkardı09:11 - Kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adam böyle gasp edildi09:01 - Kutlu sefer yoluna devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı uygulamasının kaldırılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
TCDD, seyahat yasağı uygulamasında yanlış yapıyor!
Kuyumculardan 'Altın almak için acele etmeyin' uyarısı
FETÖ'cü kriptolar hala en kritik yerdeler
Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün hasta yapma gücü azaldı
Kuvvetli yağışlar tüm yurtta etkili olacak- Haritalı
Emekli hakim anne, oğlunun avukatı oldu
Rasim Ozan Kütahyalı çılgına döndü: Ona cehennemi yaşatacağım!
Yunan medyası ayağa kalktı: Erdoğan meydan okuyor
Darbeye müşavir etkisi: Her türlü gözaltı ve tutuklama işlerini o isim yürütecekti
100 bin sosyal konutta temel atılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
son pişmanlık fayda vermez 1
wesley sneijder 1
aracı 1
iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1
kim korkar sosyal fobiden 1
gökhan keser 1
kamaşmak 2
akıllım 1
ezgi mola 1
istanbul 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 29 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam