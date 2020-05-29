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İçişleri Bakanı Soylu'dan Van polisine tebrik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı yakalamalarla Van polisini ve narkotik timlerini tebrik etti.
 29 Mayıs 2020 08:49
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İçişleri Bakanı Soylu'dan Van polisine tebrik

Bakan Soylu, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Van'da 670 kilo eroin. Son 5 günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum. Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz."
Anadolu Ajansı
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