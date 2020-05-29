İçişleri Bakanı Soylu'dan Van polisine tebrik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı yakalamalarla Van polisini ve narkotik timlerini tebrik etti.
|29 Mayıs 2020 08:49
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Bakan Soylu, Twitter hesabından şunları kaydetti:
"Van'da 670 kilo eroin. Son 5 günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum. Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz."
Van da 670 kilo EROİN!Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 28, 2020
Son beş günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum..
Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz 👍
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