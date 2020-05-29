1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van'ın koronavirüsle imtihanı: Sokakta değil evde bulaşıyor

Koronavirüs günlerinde Van'dan çok sayıda karantina haberi geldi. Merak ettik, sorduk: "Van'da neler oluyor?" Van Valisi Mehmet Emin Bilmez yanıtladı: "Van'da 'bulaş' sokakta değil, evde oluyor. Çekirdek ailelerde en az 15-20 kardeş var. Bir de çoluk çocuk bir araya gelince insan sayısı 3-4 katına çıkıyor. Biri pozitifse, tüm aileye yayılıyor."
 29 Mayıs 2020 08:53
Yazdır
Van'ın koronavirüsle imtihanı: Sokakta değil evde bulaşıyor

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre: 'Taziye evlerine gittiler, şehir dışından gelenleri gizlediler', 'Muhtarlar korona taşıyanları sakladı', '112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak hastaneye gitmek için izin istediler, akrabalarına bayram ziyaretine gittiler', 'Tedavi için tutuldukları hastaneden kaçtılar.' Korona günlerinde Van'dan gelen haberlerin başlıklarından sadece bir bölümü bu...

480 VAKA, 18 BİN KARANTİNA

Van'da şu anda 480 koronavirüs vakası var. Tespitlere göre bunların yarısından çoğu, cenazeler sonrası yapılan taziye ziyaretleri sonunda oluştu. Bugüne kadar 66 bin kişi karantinaya alındı, halihazırda ise 18 bin kişi karantina altında. Bütün bunlara rağmen Van'dan her hafta ilginç bir korona vakası haberi medyaya yansımaya devam ediyor. Peki Van'da neler oluyor? Şehir insanı korona günlerinde neden kurallara uymuyor, bu ilginç vakalar ortaya çıkıyor. Bu soruları sormak, durumu anlayabilmek için Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i telefonla aradık. Kentin belediye başkanlığı görevini de yürüten Bilmez, özellikle korona günlerinde, 18-20 saatini şehrin sorunlarıyla uğraşarak geçiren bir bürokrat.

20 KİŞİLİK ÇEKİRDEK AİLE

Vali Bilmez'in vakaları anlatırken en çok kullandığı kelimeler "Örf, adet, gelenek ve aile yapısı" oldu. Koronavirüs bile Vanlıların geleneklerinden, örf ve adetlerinden geri durmasını engellememiş. Bir de üstüne "çekirdek aile" kavramındaki sayıların çokluğu eklenmiş. Vali Bilmez'e göre korona Vanlılara sokakta değil evde bulaştı. Taziye çadırları da artıştaki en büyük sebeplerden biri. Taziyeye katılmayanlara sitem edildiği için herkes evde de olsa bu ziyareti yapmak istiyor. Bu da vaka sayısının katlanmasına neden oluyor.

3 MUHTARA SORUŞTURMA

Van'da şehir dışından gelenleri ve vakaları bildirmediği için 3 muhtar hakkında soruşturma başlatıldı. Van Valiliği "ilginç" vakaları basın aracılığıyla duyurmaya başladı. Bunun olumlu sonuçları da oldu. Bir vatandaş İstanbul'dan gelen yeğenin bulunduğu otobüsü ihbar etti. O otobüste 7 vaka tespit edildi.

HEP BİRLİKTE YENEBİLİRİZ

Vali Bilmez, tüm bu yaşanan olumsuzluklara rağmen halkına güvendiğinin altını çiziyor ve şu çağrıda bulunuyor: "Bu mücadeleyi hep birlikte yapmalıyız. Sağlık ve güvenlik birimlerinin özveriyle verdikleri bu mücadeleye şehir insanın kurallara uyarak katkıda bulunması gerekiyor. Bunu ancak hep birlikte yenebiliriz."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bitlis'te kar sularıyla coşan şelaleler manzaralarıyla büyülüyor
28 Mayıs 2020 22:47		 Safranbolu'nun ağaç tünelli yolu 'yolcularını' bekliyor
28 Mayıs 2020 22:45
Bu ilde 13 gün sonra pozitif vaka ortaya çıktı
28 Mayıs 2020 19:59		 Tuz Gölü pembe renge büründü
28 Mayıs 2020 19:03
Meteorolojiden Ankara ve 3 ile sağanak uyarısı
28 Mayıs 2020 18:58		 Kastamonu'da 30 yerleşim yerinden 29'unda karantina sona erdi
28 Mayıs 2020 18:06
Bütün şehir harekete geçti, her yerde göktaşı arıyorlar
28 Mayıs 2020 17:48		 Bodrum'da tepki çeken olay: Mızrakla öldürdü
28 Mayıs 2020 16:19
Bir bayramlaşma vakası daha... 18 kişiye virüs bulaştırdı
28 Mayıs 2020 15:58		 'Resmi izinle gelenler davet veriyor, onlarca insan bu davete katılıyor'
28 Mayıs 2020 15:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:09 - Borsa güne düşüşle başladı10:09 - Sivas Valiliği esnek çalışmayı sonlandırdı10:07 - Hastaneye ismi verilen doktorun oğlu: Devlet de babam gibi10:04 - Ekonomi, 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüdü10:03 - Ziraat Bankasında çalışılan süreler memurların özlük haklarını nasıl etkiler?10:01 - Bilim Kurulu üyesi Vaka sayılarının ne zaman düşeceğini açıkladı10:00 - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak09:40 - Ateş Kara'dan 'Maske ile spor yapmak öldürür mü?' sorusuna cevap09:37 - Dolar yeniden tırmanışta09:35 - Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün hasta yapma gücü azaldı
09:34 - 3 kamu bankasından finansman atağı09:31 - Made in Türkiye tek tıkla 33 ülkeye ulaşacak09:25 - Suudi Arabistan'dan 'Hac olmayabilir' sinyali09:20 - Darbe olunca okuldan attılar09:14 - Manisa'da korkutan deprem!09:13 - Tarlada bulduğu 'gök taşını' satılığa çıkardı09:11 - Kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adam böyle gasp edildi09:01 - Kutlu sefer yoluna devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı uygulamasının kaldırılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
TCDD, seyahat yasağı uygulamasında yanlış yapıyor!
Kuyumculardan 'Altın almak için acele etmeyin' uyarısı
FETÖ'cü kriptolar hala en kritik yerdeler
Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün hasta yapma gücü azaldı
Kuvvetli yağışlar tüm yurtta etkili olacak- Haritalı
Emekli hakim anne, oğlunun avukatı oldu
Rasim Ozan Kütahyalı çılgına döndü: Ona cehennemi yaşatacağım!
Yunan medyası ayağa kalktı: Erdoğan meydan okuyor
Darbeye müşavir etkisi: Her türlü gözaltı ve tutuklama işlerini o isim yürütecekti
3 kamu bankasından finansman atağı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
istanbul 1
bugün yazasım yok 1
manevi ihtiyaçlar 1
yerli yerinde 2
bayern münih 2
ıslak yün fobisi 1
geçmiş bayramınız kutlu olsun 1
erken seçim iddiası 5
aracı 1
kabak 4
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 29 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam