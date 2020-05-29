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Kardeş kavgası emniyete sıçradı

Sanayici Mustafa ve Adnan Demirci kardeşler 250 milyon lirayı aşkın mal varlığını paylaşamadı. Gün aşırı kavganın yaşandığı demir çelik fabrikasında silahlar da patlayınca gerilim büyüdü. İddiaya göre, dönemin Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Haluk Öztürk ile bazı polisler, kardeşlerden Mustafa Demirci'den yana oldu. Adnan Demirci, "Emniyet müdürü Öztürk, fabrikadaki hissemi ağabeyime devretmem için karakolda bana baskı kurdu" diyerek suç duyurusunda bulundu. Öztürk ile ilçede görevli iki polis hakkında dava açıldı. Olaydan sonra üç polisin de görev yeri değiştirildi.
 29 Mayıs 2020 08:59
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Kardeş kavgası emniyete sıçradı

Hürriyet'in özel haberine göre: Biri, birinci sınıf emniyet müdürü toplam 3 polise yönelik iki ayrı mahkemede açılan davaların gerisinde 2018'de yaşanan bir dizi olay yer alıyor. İstanbul Arnavutköy'de kurulu DÇT Demir Çelik Tel San. AŞ'nin sahibi Mustafa ve Adnan Demirci kardeşler, 5 yıl önce bir vakıf üniversitesi kurma karara aldı. Üniversite kampüs inşaatı hızla sürerken kardeşler arasında anlaşmazlık baş gösterdi. Varlıkların paylaşımı konusunda anlaşamayan kardeşler birbirlerine karşı çok sayıda ceza ve hukuk davası açtı.

HİSSE DEVRİ İÇİN BASKI İDDİASI

Polislere yönelik davaya konu olaylardan ilki ise 2 Şubat 2018 akşamı yaşandı. Anılan gün, eşyalarını almak için fabrikaya giden Adnan Demirci ile Mustafa Demirci arasında kavga çıktı. Ağabey Demirci, kardeşinin bulunduğu yöne doğru 7 el ateş etti. Kavga esnasında Adnan Demirci'nin omzu, yediği sandalye darbesi ile kırıldı.

Demirci kardeşler farklı ekip araçlarıyla Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürüldü. Adnan Demirci, hastaneden aldığı darp raporu sonrası gittiği karakolda, fabrika hisselerinin devrine ilişkin kendisine baskı uygulandığını iddia etti. Konuya ilişkin suç duyurusunda bulunan Demirci, olayın olduğu dönemde İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Haluk Öztürk'ün, DÇT Demir AŞ'de sahip olduğu yüzde 49 hisseyi ağabeyi Mustafa Demirci'ye devretmesi için kendisine baskı kurduğunu iddia etti.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

On sayfadan oluşan hisse devir evraklarının önceden hazırlanarak karakola getirildiğini öne süren Demirci, savcılık başvurusunda "Evrakları imzalamayınca, omzum kırık olduğu halde sabaha kadar nezarethanede tutuldum. Bana kurşun sıkan ağabeyim ise makam odasında ağırlandı; emniyet müdürünün aracı ile karakoldan ayrıldı" dedi. Karakoldaki tartışmalara tanık olan iş insanı T. Ö. de tanık olarak alınan ifadesinde, Demirci'ye baskı kurulduğunu söyledi. Suç duyurusu sonrası emniyet müdürü Öztürk hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü de müfettiş görevlendirdi.

ÖZEL MUAMELE BEKLEDİ

Soruşturma sürerken görev yeri değiştirilen Öztürk, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Öztürk savcılık sorgusunda, Adnan Demirci'ye polis merkezinde özel muamele yapılmadığı için kendisine husumet beslediğini öne sürdü. Demirci'ye, hisse devri için baskı uygulamadığını söyleyen Öztürk, olay gününe ilişkin karakol kamera kayıtlarının da incelenmesini istedi. Öztürk hakkında, 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenledi. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada ilk duruşma için eylül ayı ortasına gün verildi. Demirci'nin avukatı Ali Kemal Atçeken ise, mahkemeye sunduğu dilekçede, müvekkilinin can güvenliği olmadığını sanık polis müdürünün silahına el konulmasını istedi.

İki polise de 'mala zarar verme' davası

AĞABEYİ ile aralarındaki anlaşmazlıkta polislerin taraflı davrandığını öne süren Adnan Demirci, ikisi komiser 10'a yakın polisten de şikayetçi oldu. İlçede görevli polisler Kemal Uçar ve Mahmut Demirkol hakkında "Mala zarar verme", "tehdit", ve "hakaret" suçlarından Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Anılan davada iki polis memuru, Adnan Demirci'ye ait fabrikadaki bazı cihazları gece geç saate söktürerek Mustafa Demirci'ye vermekle suçlanıyor. İddianamede Uçar'ın, Demirci'ye yönelik "Seni ters kelepçe ile süründüre-süründüre götüreceğim" dediği de öne sürüldü. 25 Nisan 2018 gecesi yaşanan olaya ilişkin polis memuru Kemal Uçar da, Adnan Demirci'den şikayetçi oldu. Demirci hakkında, Uçar'a yönelik 'hakaret' suçlamasıyla müşteki sanık sıfatı ile dava açıldı.

Kardeşi yaralamadan 1 yıl 3 ay hapis cezası

ÖTE yandan, Mustafa Demirci ile kardeşi Adnan Demirci arasında açılmış durumda olan çok sayıda hukuk ve ceza davası bulunuyor. Ceza davalarının birinde Mustafa Demirci, kardeşine yönelik, kasten yaralama suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mustafa Demirci'nin kardeşine yönelik silahlı saldırı davası ise sürüyor. Demirci kardeşler, müşteki sanık olarak yargılandıkları 'hakaret' davasında ise adli para cezası aldı.
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