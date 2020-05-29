Suudi Arabistan'dan 'Hac olmayabilir' sinyali
|29 Mayıs 2020 09:25
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Ülkedeki camilerin yönetimini elinde bulunduran Haremeyn kurumunun sosyal medyadan duyurduğu bilgiye göre, pazar gününden itibaren Kabe'nin de içinde bulunduğu Mekke'deki camiler hariç, diğer camilerde vakit namazlarına başlanacak.
Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, önümüzdeki haftadan itibaren de Medine'deki dünyanın en büyük camisi olan ve Hz. Muhammed'in mezarının bulunduğu Mescid-i Nebevi de dahil, sosyal mesafe şartıyla cuma namazlarına izin verilecek. Sokağa çıkma yasağı 06.00 - 15.00 arası olarak gevşetilecek. Buna göre, hasta ve yaşlılara cami ibadeti yasak. Camilerde Kuran'lar kaldırılacak, tuvalet ve abdesthaneler kapalı olacak. Camiler ezandan 15 dakika önce açılacak, namaz bittikten sonra kapanacak.
Umre yasağı devam ediyor
Hac ve Umre Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağının devam edeceği ve kararın periyodik olarak gözden geçirileceği belirtildi. Tüm önlemler, bu yıl hac yapılmayacağının işareti olarak değerlendirildi.
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