3 kamu bankasından finansman atağı

Koronavirüs salgınının ardından ekonomiyi canlandırmak için İstikrar Kalkanı Paketi'ni devreye sokan hükümet yeni bir adım daha atıyor. Normalleşme süreci kapsamında devreye girecek yeni finans paketiyle vatandaşlara kredi imkanı sağlanacak.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı normalleşme adımlarından ilki devreye giriyor. Vatandaşın elektronik ürün, mobilya alımı ve konut alımına kadar birçok alanda daha uygun imkanlarla kullanabileceği yeni bir finansman paketi geliyor. Üç ayaktan oluşan paketin, kamu bankaları tarafından bugün açıklanması bekleniyor.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, finansman paketinin ayrıntıları şöyle:

1) Sosyal ihtiyaç paketi

Birinci paket vatandaşların sosyal ihtiyaçlarının finansmanının karşılanmasını hedefliyor. Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, bisiklet-motosiklet, ev tekstil, çeyiz vb sektörleri de desteklemek.

2) Tatil-seyahat paketi

İkinci paket normalleşme sonrasında emekli ve çalışan kesimlerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmanın yanı sıra turizm sektörünü desteklemeyi amaçlıyor.

3) Konut paketi

Üçüncü pakette orta gelir grubunun konut kredisi taleplerinin uzun vadede ve tarihi düşük maliyetlerle karşılanması hedefleniyor. Şu anda konut kredilerinde en yüksek vade 180 ay.