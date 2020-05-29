1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3 kamu bankasından finansman atağı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı normalleşme adımlarından ilki devreye giriyor ve bu kapsamda yeni bir finansman paketi geliyor. Kamu bankalarını bugün açıklaması beklenen kredi paketi; sosyal ihtiyaç, tatil-seyahat ve konut olmak üzere 3 ayaktan oluşuyor.
 29 Mayıs 2020 09:34
Yazdır
3 kamu bankasından finansman atağı

Koronavirüs salgınının ardından ekonomiyi canlandırmak için İstikrar Kalkanı Paketi'ni devreye sokan hükümet yeni bir adım daha atıyor. Normalleşme süreci kapsamında devreye girecek yeni finans paketiyle vatandaşlara kredi imkanı sağlanacak.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı normalleşme adımlarından ilki devreye giriyor. Vatandaşın elektronik ürün, mobilya alımı ve konut alımına kadar birçok alanda daha uygun imkanlarla kullanabileceği yeni bir finansman paketi geliyor. Üç ayaktan oluşan paketin, kamu bankaları tarafından bugün açıklanması bekleniyor.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, finansman paketinin ayrıntıları şöyle:

1) Sosyal ihtiyaç paketi

Birinci paket vatandaşların sosyal ihtiyaçlarının finansmanının karşılanmasını hedefliyor. Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, bisiklet-motosiklet, ev tekstil, çeyiz vb sektörleri de desteklemek.

2) Tatil-seyahat paketi

İkinci paket normalleşme sonrasında emekli ve çalışan kesimlerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmanın yanı sıra turizm sektörünü desteklemeyi amaçlıyor.

3) Konut paketi

Üçüncü pakette orta gelir grubunun konut kredisi taleplerinin uzun vadede ve tarihi düşük maliyetlerle karşılanması hedefleniyor. Şu anda konut kredilerinde en yüksek vade 180 ay.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
100 bin sosyal konutta temel atılıyor
29 Mayıs 2020 08:23		 Büyüme rakamları yarın açıklanacak
28 Mayıs 2020 15:38
Albayrak'tan uzun vadeli konut kredisi açıklaması
28 Mayıs 2020 00:16		 Koronavirüs, prefabrik evlere ilgiyi artırdı
27 Mayıs 2020 08:25
İstanbul'da 116 bin konut dönüşüyor
27 Mayıs 2020 07:49		 İranlılar, Türkiye'den konut alımında 1. sırada
26 Mayıs 2020 19:04
Faiz, 9 toplantı sonrasında 1.575 puan indi
22 Mayıs 2020 09:16		 Bakan Pekcan: 579 bin 91 esnafa kredi kullandırıldı
21 Mayıs 2020 14:59
Merkez Bankası faizi yarım puan indirdi
21 Mayıs 2020 14:03		 Ziraat Bankası'ndan ikinci el araç alış-satışta 'Güvenli Ödeme Sistemi'
21 Mayıs 2020 13:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:09 - Borsa güne düşüşle başladı10:09 - Sivas Valiliği esnek çalışmayı sonlandırdı10:07 - Hastaneye ismi verilen doktorun oğlu: Devlet de babam gibi10:04 - Ekonomi, 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüdü10:03 - Ziraat Bankasında çalışılan süreler memurların özlük haklarını nasıl etkiler?10:01 - Bilim Kurulu üyesi Vaka sayılarının ne zaman düşeceğini açıkladı10:00 - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak09:40 - Ateş Kara'dan 'Maske ile spor yapmak öldürür mü?' sorusuna cevap09:37 - Dolar yeniden tırmanışta09:35 - Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün hasta yapma gücü azaldı
09:34 - 3 kamu bankasından finansman atağı09:31 - Made in Türkiye tek tıkla 33 ülkeye ulaşacak09:25 - Suudi Arabistan'dan 'Hac olmayabilir' sinyali09:20 - Darbe olunca okuldan attılar09:14 - Manisa'da korkutan deprem!09:13 - Tarlada bulduğu 'gök taşını' satılığa çıkardı09:11 - Kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adam böyle gasp edildi09:01 - Kutlu sefer yoluna devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı uygulamasının kaldırılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
TCDD, seyahat yasağı uygulamasında yanlış yapıyor!
Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün hasta yapma gücü azaldı
Kuyumculardan 'Altın almak için acele etmeyin' uyarısı
FETÖ'cü kriptolar hala en kritik yerdeler
Kuvvetli yağışlar tüm yurtta etkili olacak- Haritalı
Emekli hakim anne, oğlunun avukatı oldu
Rasim Ozan Kütahyalı çılgına döndü: Ona cehennemi yaşatacağım!
Yunan medyası ayağa kalktı: Erdoğan meydan okuyor
Darbeye müşavir etkisi: Her türlü gözaltı ve tutuklama işlerini o isim yürütecekti
3 kamu bankasından finansman atağı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kim korkar sosyal fobiden 1
istanbul 1
yerini doldurmak 1
son pişmanlık fayda vermez 1
selin ciğerci'nin aylık 600,000 tl kazanması 3
yeniden başlamak 1
YHT seferlerinin perşembe günü başlaması 2
evcimen erkek 2
gökhan keser 1
kamaşmak 2
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 29 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam