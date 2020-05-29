Ekonomi, 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüdü
|29 Mayıs 2020 10:04
|Yazdır
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 4,5 artış gösterdi.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ilk 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artarak 1 trilyon 71 milyar 98 milyon lira olarak gerçekleşti.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak diğer hizmet faaliyetleri yüzde 12,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,7, sanayi yüzde 6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, hizmetler yüzde 3,4, tarım yüzde 3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,9, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 1,6 arttı. İnşaat sektöründe ise yüzde 1,5 azalış görüldü.
AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması, Türkiye ekonomisinin 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 5,2 büyüyeceği yönünde olmuştu.
Türkiye ekonomisinin 2010'dan bu yana büyüme hızı, yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:
|Yıllar
|1.Çeyrek
|2. Çeyrek
|3. Çeyrek
|4. Çeyrek
|Yıllık
|2010
|7,0
|8,1
|8,7
|9,7
|8,5
|2011
|11,7
|11,5
|11,6
|9,9
|11,1
|2012
|6,8
|5,0
|3,6
|4,2
|4,8
|2013
|8,5
|9,8
|8,9
|6,9
|8,5
|2014
|8,7
|2,9
|3,7
|5,9
|5,2
|2015
|3,6
|7,2
|5,8
|7,5
|6,1
|2016
|4,8
|4,9
|-0,8
|4,2
|3,2
|2017
|5,3
|5,3
|11,6
|7,3
|7,5
|2018
|7,4
|5,6
|2,3
|-2,8
|2,8
|2019
|-2,3
|-1,6
|1
|6
|0,9
|2020
|4,5
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sanayi Bakanı Varank'tan 'Poli-propilen' yatırımı açıklaması
29 Mayıs 2020 10:46
|Made in Türkiye tek tıkla 33 ülkeye ulaşacak
29 Mayıs 2020 09:31
|Merkez Bankası brüt döviz rezervini arttırdı
29 Mayıs 2020 08:21
|Türkiye, yatırımlık konutta İspanya ve Yunanistan'ı solladı
28 Mayıs 2020 22:30
|Türksat Model Uydu Yarışması'na rekor başvuru geldi
28 Mayıs 2020 22:25
|İşte korona günlerinde satışı artan ve azalan ürünler
28 Mayıs 2020 21:24
|Yeni kredi destek paketinin detayları belli oldu
28 Mayıs 2020 11:33
|Şehirlerarası otobüsler sefere hazır... Otobüsler dezenfekte edildi
28 Mayıs 2020 11:03
|TCMB'nin resmi rezerv varlıkları nisanda azaldı
28 Mayıs 2020 10:57
|Ekonomiye güven, mayısta yüzde 20 arttı
28 Mayıs 2020 10:14