Kafe ve restoranlar yeniden açılmak için hazırlanıyor
|29 Mayıs 2020 10:18
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar, yeniden açılmak için hazırlanıyor.
Kırklareli'nde birçok kafe ve restoranda hummalı bir temizlik çalışması başlatıldı.
İşletmeler, iş yerlerinin açılacağı tarih olan 1 Haziran'ı heyecanla bekliyor.
Kafe ve restoran işletmecisi Berkay Çamlı, AA muhabirine, işletmesini yeniden açacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.
Dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını sevinçle takip ettiklerini anlatan Çamlı, vatandaşların sağlığını ön planda tutarak hizmet vereceklerini vurguladı.
- "İlk amacımız görsel değil, sağlık"
İşletmelerinde salgına karşı tedbirli olacaklarını anlatan Çamlı, "Bugün itibarıyla işletmelerimizde temizlik çalışmalarımıza başladık. Heyecanlıyız, iş yerimizi ilk gün açıyormuşuz gibi olduk. İnşallah düzgün bir şekilde başlar ve hizmet veririz. Temizliğimizi daha steril bir şekilde yapıyoruz. İnsanlar buraya geldiklerinde sağlıkları bizden soruluyor. Onlar için daha verimli çalışmaya özen göstereceğiz. Bardaklarımız tek kullanımlık olacak, ilk amacımız görsel değil, sağlık." diye konuştu.
Çamlı, işletmesinde oturma düzenine özen göstereceklerini, bu kapsamda fazla olan sandalye ve masaları depoya kaldıracaklarını aktardı.
Restoran işletmecisi Mehmet Eskin de bir süredir sadece paket servisi yaptıklarını, iş yerlerinin tamamen açılacak olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.
İşletmelerinde salgına karşı her türlü önlemi aldıklarını vurgulayan Eskin, hastalık sona erene kadar bu önlemleri uygulayacaklarını sözlerine ekledi.
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