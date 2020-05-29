Koronavirüs bağırarak konuşulduğunda da yayılabilir
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yüksek sesle konuşulduğunda veya bağırıldığında da ağızdan çıkan damlacık miktarının arttığını ve buna bağlı olarak koronavirüsün yayılmasının artabileceğini belirtti. Kara "Birbirimize saygı gösterelim" diye de belirtti
|29 Mayıs 2020 10:48
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Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili her diyeceği merakla beklenen isimlerden olan Prof. Dr. Ateş Kara virüsün yayıldığı küçük damlacıkların yüksek sesle veya bağırarak konuşulduğunda arttığını ifade etti.
"BİRBİRİMİZE SAYGI GÖSTERELİM"
Kara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Konuşurken, hapşırırken ve öksürürken virüsü içeren küçük, gözle görülemeyen damlacıklar çıkartıyoruz, onun için lütfen birden fazla kişi olduğunda maske takalım. (Yüksek sesle konuştuğumuzda, bağırdığımızda damlacık miktarı artıyor, birbirimize özen, saygı gösterelim)"
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