Sürücü kursları 'katı önlemlerle' 1 Haziran'da eğitime başlıyor

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında 16 Mart'tan bu yana eğitimlerine ara vermek zorunda kalan sürücü kursları, alınacak önlemlerle 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlıyor.

Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu Başkan Vekili Murat Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki kabine toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların bu yıl itibarıyla sona erdiğini, kursların ise kademeli açılacağını açıkladığını hatırlattı.

Tekin, belirlenen takvimde, kurslarının açılış tarihinin 1 Haziran olduğunu anımsatarak, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Sürücü Eğitimleri Daire Başkanlığının kursların hangi önlemlerle açılacağı konusunda sektör temsilcileriyle çalışma yaptığını anlattı.

Sürücü kurslarının, alınan önlemler doğrultusunda 1 Haziran'dan itibaren eğitim-öğretime başlayacağını belirten Tekin, resmi duyuruların 81 il milli eğitim müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderileceğini söyledi.

Tekin, sürücü kurslarında alınacak önlemleri şöyle sıraladı:

"Kurumların girişlerinde Sağlık Bakanlığının Kovid-19'la ilgili 14 kuralı içeren bilgilendirme levhaları yer alacak. Her kursiyer için yeterli sayıda maske, eldiven, dezenfektan seti ve ateş ölçerler olacak. Kursa kaydolmaya veya eğitime gelen kursiyerin ateşi ölçülecek, kendisine maske temin edilecek. Kayıt kabulde, teorik eğitimlerin yapıldığı sınıflarda 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulacak. Dersliklerde, lavabolarda mutlaka sabitlenmiş dezenfektanlar bulundurulacak. Kantinler tamamen kapatılacak, çay bile demlemeyeceğiz. Bunun yerine şişe su verilecek. Eğitim araçları, eğitimden sonra dezenfekte edilecek. Eğitim araçlarında kesinlikle birebir eğitimler verilecek. Araçlarda cerrahi eldiven, maske ve dezenfektan hazır bulundurulacak. Usta öğretici maskesini ve eldivenini takacak, eğitim başlamadan önce aracı dezenfekte edecek. Gelen kursiyer cerrahi eldiven takacak veya direksiyon simidini ve vites topuzunu streç filmle kaplayacak. Eğitim bittikten sonra bunlar tekrar sökülecek. En az 10 dakika araç havalandırılıp bir sonraki kursiyere eğitim verilecek."

Direksiyon eğitimlerinde günde 1 kursiyere, 2 saat ders verileceğini, önerinin kabul edilmesi halinde bunun 4 saate kadar uzatılabileceğini dile getiren Tekin, "Bir günde, bir araçta en fazla 2 veya 4 kursiyer eğitim görecek. İnsan sirkülasyonu azaldığı için bulaşma riskini minimize etmiş olacağız." diye konuştu.

Tekin, sınavlarda ise araçta sürücü adayı, usta öğretici ve 2 komisyon görevlisi olmak üzere 4 kişi bulunduğunu kaydetti. Komisyon görevlisi sayısını 1'e indirmeyi önerdiklerini ifade eden Tekin, "Böylece araçtaki kişi sayısı 3'e düşüyor. Bu da oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmış oluyor." dedi.

- "Zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek"

Murat Tekin, eğitim öncesi her kursiyerin ateşinin ölçüleceğini, direksiyon sınavında da kursiyerin, usta öğreticinin ve komisyon görevlilerinin ateşinin kontrol edileceğini belirtti.

Eğitim sürecinde alınacak tedbirlerden kurum müdürlerinin sorumlu olacağının altını çizen Tekin, "Birebir kontrolün tabana yayılmasını amaçlıyoruz. Kurum müdürleri her saat kursta bulunduğu için sorumluluklarını eksiksiz yerine getireceklerdir." diye konuştu.

Tekin, ders aralarında sosyal yakınlaşmayı sağlayacak ortamların ortadan kaldırılacağını dile getirerek, "Kurumlarımıza zorunlu olmadıkça kursiyer dışında ziyaretçi kabul edilmeyecek. Bu süreçte kurumlarda sadece sorumlular ve eğitim alacak kişilerin olmasını sağlayacağız. Popülasyonu azaltarak bulaşma riskini en aza indireceğiz, hatta önlemler eksiksiz yerine getirilirse risk tamamen ortadan kaldırılır." dedi.

Uygulama eğitim alanlarına toplu kursiyer götürme konusunda da önlemler alınacağına değinen Tekin, şu bilgileri verdi:

"Eğitim alanları dışında sürücü eğitimi verilemiyor. Bazı il ve ilçelerimizin eğitim alanları merkezden çok uzakta olabiliyor. Böyle durumlarda bir araçla 3-4 kursiyer bir arada götürülüyordu. Bunu tamamen kaldıracağız. Her araç kendi kursiyerini alacak ve eğitim alanına götürecek. Bir araçta usta öğretici ve kursiyer dışında kimse olmayacak. Uygulama sınav alanlarına velilerin gelmesi yasaklanacak. Sadece kursiyerler, sınav komisyonunda yer alan denetmenler ve sınavı inceleyecek Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerine izin verilecek."

- Motosiklet eğitimleri konunda önemli değişiklikler yapıldı

Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu Başkan Vekili Murat Tekin, motosiklet eğitimleri konunda yapılan önemli değişikliklerinden de bahsederek, "Motosiklet eğitimlerinde kursiyerlere kask, dizlik, yelek gibi koruyucu ekipmanları biz temin ediyorduk. Bulaşma riski olduğu için artık aynı malzemeyi başka bir kursiyerin kullanmasının önüne geçeceğiz. Sürücü kursuna motosiklet eğitimi almak için kaydolacak kursiyerler kask, dizlik, yelek ve eldiven gibi kendi koruma önlemlerini alacak. Bu ekipmanlarla hem eğitim alacak hem sınava girecekler." ifadelerini kullandı.

Tekin, "Bu katı, ancak gerekli önlemleri alarak 1 Haziran'dan itibaren sürücü kursları olarak faaliyete başlıyoruz. Sürücü kurslarına başvuracak vatandaşlarımız hiç endişe etmesin. Önlemlerin uygulanıp uygulanmadığı, kurum müdürlerimiz, ilçe milli eğitim şube müdürleri, il bazında valilikler ve Sağlık Bakanlığı tarafından dört koldan incelenecek. Gönül rahatlığıyla bu önlemleri de alarak, aşamalı olarak normal hayata döneceğiz." şeklinde konuştu.