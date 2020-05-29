FETÖ şüphelisi 3 eski askere 15 yıla kadar hapis istemi
|29 Mayıs 2020 11:01
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Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlar ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen tutuksuz 3 eski asker hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz eski astsubaylar F.G. E.B. ve C.R. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısı tarafından eski askerler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede itiraflarına yer verilen tanık R.Y, lise eğitimi sürecinde FETÖ'ye ait evlere gittiğini belirterek, şu bilgileri verdi:
''Benimle birlikte örgüt evlerine C.R. de geliyordu. Bizimle bu evde 'Musab' kod adlı örgüt abisi ilgileniyordu. Bu eve zaman zaman örgütsel olarak Musab'ın üstü olan 'Kerim' kod adlı örgüt abisi gelerek bize sohbet verirdi. Bu kişiler bize askeri okul sınavlarına girmemiz için telkinlerde bulundular. Daha sonra bize askeri okul mülakatlarının nasıl yapılacağıyla ilgili bilgiler verdiler. Bu arada eve kim gelirse gelsin bizimle yapacağı konuşmadan önce telefonlarımızı toplar ve öyle konuşurdu.''
FETÖ/PDY'nin mahrem asker yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen şüphelilerin, örgütün mahrem imamları tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu ve gizliliği sağlamak için ankesörlü telefonla iletişim şeklini tercih ettikleri iddianamede yer aldı.
İddianamede ifadesine yer verilen şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi.
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