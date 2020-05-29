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Doktorlardan 'çocukların aşı takvimine uyun' çağrısı

Medicana Hastaneleri Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Özkaya: Aşı sayesinde hastalık yapıcı mikroorganizmanın bir kısmı veya proteini vücuda enjekte edilerek hastalığı geçirmeden o mikroba karşı bağışıklık kazanmış oluruz. Sadece kişi korunmakla kalmaz aynı zamanda toplumda korunmuş olur
 29 Mayıs 2020 11:24
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Doktorlardan 'çocukların aşı takvimine uyun' çağrısı

- Medicana Hastaneleri Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Özkaya, ebeveynlerin çocuklarının aşı takvimine uyması halinde hem çocuğun sağlığının hem de toplumun sağlığının korunacağını belirterek, "Aşı sayesinde hastalık yapıcı mikroorganizmanın bir kısmı veya proteini vücuda enjekte edilerek hastalığı geçirmeden o mikroba karşı bağışıklık kazanmış oluruz. Sadece kişi korunmakla kalmaz aynı zamanda toplumda korunmuş olur." dedi.

Özkaya, AA muhabirine toplum sağlığının korunması için çocukluk aşılarının önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Anne ve babaları uyararak çocuklarının aşı takvimine mutlaka uymaları gerektiğini aktaran Özkaya, böylece toplumun genel sağlık düzeyinin korunmasının sağlanacağını vurguladı.

"Çocuklarımız dünyadaki en değerli varlıklarımızdır. Onları korumak için tüm ebeveynler imkanlarını seferber etmektedirler." diyen Özkaya, pandemi sürecinde enfeksiyonlardan korunmanın öneminin daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Özkaya, şöyle konuştu:

"Tüm dünya genelinde çocuklardaki hastalık ve ölümlerin en önemli nedeni enfeksiyon hastalıklarıdır. Bu enfeksiyonların büyük bir bölümünden aşı ile korunmak mümkündür. Aşılamanın ne kadar önemli olduğu çok açık ortadadır.

Aşı sayesinde hastalık yapıcı mikroorganizmanın bir kısmı veya proteini vücuda enjekte edilerek hastalığı geçirmeden o mikroba karşı bağışıklık kazanmış oluruz. Sadece kişi korunmakla kalmaz aynı zamanda toplumda korunmuş olur. Ebeveynleri çocuklarının aşı takvimine uymaya davet etmek istiyorum. Pandemiyle beraber aşılama konusunda sarkmaların olduğu aşikar ama ebeveynler olabildiğince hızlı davranarak bu kaybı telafi edebilir."

- "Her toplumun kendine has takvimi vardır"

Özkaya, her ülkenin kendine ait ulusal aşı takvimi bulunduğunu ifade ederek, ülkelerin hastalıklara dair epidemiyolojik verileri ve ekonomik şartlarının değiştiğini, bu sebeple de uygulanan aşıların ülkelere göre farklılıklar gösterebildiğini veya zaman içinde değişebildiğini söyledi.

Aşılamada amaçlarının çocukların en azından önlenebilir hastalıklardan korunmasını amaçladıklarını ifade eden Özkaya, bu hastalıklardan kaynaklı ölümlerin veya sakatlıkların önlenmesine gayret ettiklerini söyledi.

Özkaya şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde çocuklar doğdukları ilk günden itibaren aşıyla korunmaya başlanıyor. Şu an için ülkemizde tüberküloz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, difteri, boğmaca, tetanoz, çiçek, hepatit B, hepatit A, hemophilus influenza tip b , zatürre ve suçiçeği olmak üzere 13 hastalığa karşı rutin aşı uygulaması yapılıyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak Rota virüs ve menenjit aşıları da yapılıyor."

- "DSÖ aşı içerisinde ki civa bileşiğinin çocuklarda toksik olmadığını bildirmektedir"

Dr. Ufuk Özkaya, günümüzde aşı karşıtı birçok propaganda yapıldığını hatırlatarak, bunlara itimat edilmemesi gerektiğini söyledi.

Özkaya şöyle devam etti:

"Aşı yapılan çocukların otizm olduğu şeklinde asılsız iddialar ortaya atılmaktadır. Yıllar içinde otizm tanısının sık konulabilmesinden ötürü sebepler araştırılmış ve bir etken olarak da tiomersal (civa) gösterilmiştir. Eskiden antibakteriyel özelliğinden ötürü bazı aşıların içerisinde bulunmakta idi, ancak civa aşı içeriğinden çıkarılmıştır. Ne yazık ki otizm sıklığında bir azalma olmamış, otizm tanılı hasta sayısında artış görülmüştür.

Bu sebeple civa içeren ve ya içermeyen aşı uygulamaları ile otizm arasında yapılan çalışmalarda bir fark görülmemiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de aşı içerisinde ki civa bileşiğinin yenidoğan veya çocuklarda toksik olmadığını bildirmektedir.

Unutmamalıyız ki canımızdan çok sevdiğimiz yavrularımızı hastalıklardan korumak için yapabileceğimiz en önemli şey aşılamadır."

- "Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için aşılar çok etkili yöntemlerdir"

Medicana Avcılar Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Sarı da, aşılama hizmetlerinin, temel olarak birinci basamak sağlık kuruluşlarında yürütülen bir hizmet olduğunu söyledi.

Sarı şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde aşılama hizmeti, her yıl dünyaya gelen 1 milyon 300 bebeği kapsar. Günümüzde Türkiye'de çocukluk döneminde 13 hastalığa karşı aşı yapılmaktadır. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için aşılar çok etkili yöntemlerdir. Aşıların, hastalıklarla karşılaşma olasılığının en yüksek olduğu dönem olan çocukluk döneminde yapılması gerekir.

Çocukluk dönemi aşıları: Hepatit B, Bacille- Calmette-Guerin (Verem) Aşısı, Beşli karma aşı, Pnömokok aşısı, Kızamık-kızamıkçık-kabalulak aşısı, dörtlü karma aşısı (difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci/ DaBT-Hib-İPA), Çocuk felci aşısı (Polio) , Difteri, Tetenoz (Td) , Hepatit A ve su Çiçeğidir.

Ayrıca ülkemizde Rota virüs aşısı ve meningokok menenjit özel aşılar da özel hastaneler tarafından yapılmaktadır."
Anadolu Ajansı
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